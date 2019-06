Milan, i tifosi contro Costacurta: "Mai stato rossonero”

Con la “promozione” di Paolo Maldini a direttore tecnico all’interno dell’organigramma del Milan si sono moltiplicate le voci riguardanti l’ingresso in società di suoi ex compagni e bandiere rossonere. Uno dei nomi accostati al nuovo corso è quello di Billy Costacurta, che però a Radio Anch’Io ha smentito la possibilità di far parte della nuova dirigenza. Pur promuovendo la direzione presa dal Milan, Costacurta ha spiegato che non ci sono stati contatti con la società per un suo ritorno.

LA SMENTITA. “Marco Giampaolo è un prospetto interessante per la panchina del Milan – ha dichiarato alla radio l’ex difensore -. A Milano vogliono vedere questa nuova idea di calcio che stanno esprimendo un po’ tutti, un gioco offensivo e piacevole. È una scelta giusta, speriamo che possa firmare”. Parlando poi di un suo possibile ruolo nel nuovo Milan, Costacurta ha dichiarato: “Non c’è stato alcun contatto con Maldini per alcun incarico. C’è un rapporto fraterno tra me e Paolo, ma lui sa che certi incarichi non li prenderei”. Costacurta ha anche indicato l’uomo giusto per il nuovo corso rossonero: “Se è vero che il Milan ripartirà da Zvonimir Boban, allora vorrà dire che hanno fatto una scelta molto corretta”.

LE ACCUSE DEI TIFOSI. La smentita di Costacurta ha, inaspettatamente, scatenato reazioni positive da parte dei tifosi rossoneri. Sui social network molti milanisti si sono detti felici di non rivedere il difensore dei successi dell’era berlusconiana a Milanello. E sono passati al contrattacco. “Costacurta non è mai stato milanista, per sua stessa dichiarazione”, scrive Biagio su una pagina dei tifosi, confondendosi però con una confessione della moglie dell’ex difensore, Martina Colombari. “E non è mai stato “geniale in campo”. Semplicemente è stato fortunato ad essere affiancato da gente come Baresi, Maldini….e così via!”. ”Meglio prendere soldi commentando quattro partite inutili e tornare a casa senza responsabilità e tranquillo e rilassato”, aggiunge Gianluca, ma ci sono anche commenti più cattivi e offensivi. Insomma, arrivasse al Milan, Costacurta si ritroverebbe subito sotto pressione.

SPORTEVAI | 10-06-2019 12:55