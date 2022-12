03-12-2022 20:46

In un’intervista a Dazn, Daniel Maldini ha parlato così di Ibrahimovic: “Ti sprona e ti fa fare delle cose che neanche te ne accorgi. Come era per me allenarsi con lui dopo averlo visto per una vita in TV? All’inizio era incredibile”.

Per Maldini, Ibrahimovic ha cambiato la mentalità del Milan: “È stata una parte fondamentale. Si arrabbia anche se sei giovane? Non gliene frega niente se sei giovane, non cambia niente. Con me si è arrabbiato mille volte, ma con tutti. È una cosa normale”.