Milan, Moncada delira in diretta: "C o D cambia poco per noi". La rabbia dei tifosi sul web

Il dirigente rossonero non si scompone per la retrocessione della squadra Under 23, giudicata da tutti un fallimento, la preoccupazione sui social

Mentre il Milan è già sotto all’Olimpico contro la Roma, con gol-lampo di Mancini dopo 2′, ed è con un uomo in meno per l’espulsione di Gimenez, sui social i tifosi sono doppiamente arrabbiati. Non solo per come si stanno mettendo le cose contro i giallorossi nella penultima giornata ma anche per le parole del dt Geoffrey Monacada prima del match.

La disinvoltura di Moncada

Intervistato da Dazn Moncada ammette la delusione per la stagione (“siamo molto delusi per la stagione ma ti lascia anche qualcosa per il prossimo anno, per lavorare e fare qualcosa in più. Abbiamo ancora più fame adesso. In stagione abbiamo avuto alti e bassi tra Serie A, Europa, siamo arrivati in finale di Coppa Italia… Però siamo delusi, mi dispiace per i tifosi. Conceicao? Abbiamo fiducia in Sergio, ha fatto di tutto per noi. È arrivato a gennaio e non era facile, siamo qua per supportarlo oggi e a fine stagione faremo un punto della situazione, è normale. Fiducia in lui, è un bravo allenatore”) commenta con parole discutibili il fallimento del progetto Milan Futuro.

Il flop di Milan Futuro

“Abbiamo creato Milan Futuro per creare giocatori – dice Moncada – Abbiamo avuto sette giocatori che hanno giocato in Serie A col Milan, mai ce n’erano stati così tanti dall’academy. Giocare in B, in C o in D non è così importante per noi. Per noi è importante creare talento, non la categoria. È il primo anno, l’importante è creare giocatori. Il Milan Futuro giocherà in Serie D”.

Lo sfogo dei tifosi sul web

“Tra un anno Moncada si presenterà ai microfoni per dire che la B del Milan non è importante perché loro puntano a creare valore…mi fate più schifo dell’Inter” e poi: “Gestiti da decerebrati tanto arroganti quanto inetti. Gente che non lavorerebbe in nessun posto diverso da un circo” e ancora: “Chiedo se tutti riconoscono un fallimento perché non si dimettono o vengono allontanati?” e anche: “”Abbiamo fatto tanti alti e bassi”. Ma quali alti, è tutto l’anno che facciamo schifo. E la cosa più deprimente, è ripartire con voi che non capite una mazza di calcio e di come si costruisce una squadra. Date le dimissioni e non fatevi più vedere”

C’è chi scrive: “Uno che dice che Serie C o Serie D non cambia (anche per la prima squadra) va cacciato entro la mezzanotte” e poi: “Il problema che il discorso vale anche per il Milan 7 volte campione d’Europa. A loro non importa vincere competizioni, a loro importa creare talento e rivenderlo a buon prezzo” e anche: “si, nel dubbio io li manderei a giocare anche in terza categoria, li si fanno le ossa e sicuramente il talento cresce ed è bello pronto per la serie A, assolutamente”, oppure: “La stagione è finita la sera dell’eliminazione col Feyenoord e loro sono ancora la a vedere cosa fare e così al 90% stanno buttando via anche la prossima… dilettantismo allo stato puro!!!”

Il web è scatenato: “Ad essere gentili, sono ormai totalmente in confusione a furia di dare testate contro il muro” e anche: “Dirigenti fuori dal mondo, totalmente in confusione. Da ricovero immediato” e poi: “Ecco a chi è affidato il Milan, a sta gente qua” e anche: “Liberateci da questi personaggio” e infine: “I Re Mida al contrario: hanno fatto naufragare anche il progetto Milan Futuro che retrocede in Serie D “.

