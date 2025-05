Milan Futuro, un rigore di speranza ma al ritorno con la Spal serve almeno un pari

La formazione di Oddo si aggiudica il primo round nei playout di Serie C. Ma non è ancora finita qua considerando il ritorno a Ferrara

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Più che un sorriso è un mezzo sorriso. Il Milan Futuro batte la Spal 1-0 in casa e si porta a casa il primo round nello spareggio dei playout di Serie C. A decretare il successo rossonero è stato un calcio di rigore trasformato da Sandri. Ora attenzione, però, al ritorno previsto tra una settimana a Ferrara. Sugli altri campi per la Triestina è prezioso lo 0-0 col Caldiero mentre vincono Sestri Levante e Pro Patria rispettivamente contro Lucchese e Pro Vercelli.

La dirigenza osserva, il Milan vince

L’opera è completa solamente a metà. Sotto gli occhi di tutta la dirigenza al completo – Furlani, Ibrahimovic, Moncada e Kirovski – il Milan Futuro fa il proprio dovere piegando la Spal 1-0 nello spareggio dei playout di Serie C. I rossoneri fanno valere le proprie qualità tecniche, sebbene a decidere l’incontro sia stato solamente un calcio di rigore abilmente trasformato da Sandri. Il Diavolo si conferma bestia nera dei biancazzurri: 3 vittorie su 3 in stagione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ora 2 risultati su 3 a disposizione

Non sarà comunque semplice ora uscire indenne dal Paolo Mazza di Ferrara che sarà trasformato in una bolgia sabato 17 maggio alle ore 20. Il Milan Futuro può fare affidamento su due risultati su tre: va bene tutto purché non si perda la partita. Anche perché, in caso di parità di risultati e con medesima differenza reti, il regolamento premierebbe gli emiliani in virtù del miglior piazzamento in campionato.

Gli altri risultati nei Gironi A e B

Se la Spal ha fatto poco concretamente per impensierire il Diavolo, in difficoltà è apparsa pure la Lucchese e ci spostiamo nel Girone B. I rossoneri hanno però combattuto e nonostante il doppio svantaggio del Sestri Levante determinato dai colpi di testa di Brunet e Nunziatini hanno trovato la forza di rimettersi in carreggiata. Il gol segnato da Saporiti su calcio di rigore significa speranza.

La Triestina, invece, si accontenta dello 0-0 con il Caldiero e fa bene. La formazione guidata da Attilio Tesser ha dovuto giocare mezz’ora abbondante in inferiorità numerica per cui diventava fondamentale evitare guai peggiori piuttosto che forzare la mano. Bene la Pro Patria, sempre nel Girone A, che passa di misura sulla Pro Vercelli capitalizzando al massimo la rete di Ferri poco prima dell’intervallo.