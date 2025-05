Milan, la rivelazione di Furlani sul nuovo ds scatena il delirio sul web

I tifosi rossoneri restano sfiduciati da una stagione da alti e bassi ed attaccano sui social l'Ad del club dopo le parole nel pre gara col Bologna

Per il Milan restano molti, se non troppi, i dubbi per la prossima stagione. In attesa di una rivoluzione societaria, che possa ristabilire il ruolo di Ibra-boss e che porti un nuovo allenatore, la priorità per i rossoneri resta anche inserire la figura di un nuovo direttore sportivo. Intanto, a fare chiarezza sulle prossime mosse e strategie di mercato del club rossonero è stato l’amministratore delegato Giorgio Furlani che però ha scatenato una bufera sui social.

Le parole di Furlani sul nuovo direttore sportivo del Milan

Poco prima dell’inizio di Milan-Bologna, è intervenuto ai microfoni di DAZN l’amministratore delegato dei rossoneri, Giorgio Furlani che ha dichiarato: “Non sono contento di come è andata questa stagione. Non andremo in Champions, ma dobbiamo tornarci il prima possibile. Lavorare sul mercato senza il DS? Il mercato non inizia l’1 Giugno ma mesi prima, e ci stiamo lavorando da parecchio. Il mercato lo fa la società”.

La reazione di Giovanni Capuano alle parole di Fulani

Non manca la reazione del noto giornalista di Panorama, Giovanni Capuano, che commenta le parole di Furlani sui social: “Dopo tre mesi senza lottare per l’obiettivo principale, Furlani spiega che non ci sarà scelta del direttore sportivo prima della fine della stagione. E che la squadra la fa la società che si sta muovendo da tempo. Considerato che i ds per definizione sono quelli che costruiscono i progetti sportivi, non è il modo migliore per rassicurare i tifosi del Milan.”

I tifosi restano infuriati con la società dopo un anno di alti e bassi

Non basta la vittoria del Milan per 3-1 sul Bologna, i tifosi rossoneri restano scatenati dopo le parole di Furlani: “Dopo ieri sera tra le parole deliranti di Furlani e la faccia da morto di Conceiçao che non vede l’ora di andarsene dal Milan, d’ora in poi, mi interesserà solo di quegli 11 che vanno in campo sperando semplicemente di vederli vincere. Non mi interessa come. Stop.”

E ancora: “Purtroppo non sapete mai leggere tra le righe. NON ci sarà prima della fine della stagione per un motivo banale, tra le righe. Ovvero che NON puntano un DS svincolato. Ma un DS attualmente da svincolare in qualche club, quindi a stagione conclusa. Troppo complicato per molti.”

C’è poi chi scrive: “Per progettare e far tornare la coesione fra area sportiva e area tecnica, una figura che possa prendere le redini del lavoro fatto da Gazidis-Maldini-Pioli ci vorrebbe. È importante ribadire che per aver un progetto serio si lavora 365 giorni l’anno.”

Non mancano le critiche: “Ma può un volto così, a cui non darei neppure in prestito la mia bicicletta, rappresentare il mio Milan? Ma in che epoca siamo finiti??? Ma cosa è andato così male…?”

I tifosi rossoneri restano poco fiduciosi: “Finché c’è Giorgio i tifosi del Milan non saranno mai rassicurati, DS o meno cambia 0, al Milan comanda lui.” E ancora: “Non hai ancora capito che il Ds che sta cercando deve essere uno di facciata che faccia quello che dice lui.”

C’è poi chi sostiene il contrario: “Per quale motivo dovrebbe dire cose diverse a dei giornalisti che sono mesi che non perdono occasione per parlare male della squadra, della dirigenza e dell’allenatore? Dice loro quello che vogliono sentirsi dire per continuare le loro manfrine.”

Ma non si placano gli animi sul web: “Credo che sia il peggiore AD del Milan degli ultimi 20 anni, peggio anche di Fassone.” E ancora: “Questa squadra con un allenatore serio da inizio stagione non ha bisogno di grandi cose sul mercato.”

Alcuni tifosi consigliano: “Fossi nel proprietario cambierei subito la dirigenza, come potrei lasciare ancora tutto nelle mani di chi chiaramente non ha capito dove ha sbagliato e sta reiterando gli errori?”

I tifosi rossoneri non si fidano di Furlani

I tifosi rossoneri restano scettici: “Anche perché se la società che fa la squadra è composta da un contabile con la sindrome di Napoleone e uno scout che nel costruire la rosa si è dimostrato un totale incapace non stiamo sereni. Speriamo nel 2026 a sto punto, se questi saranno stati cacciati a calci. Non mi fido di Furlani.”

E ancora: “Sinceramente non penso avrebbe potuto rassicurarci in alcun caso… i risultati di questi due anni e mezzo sono sotto gli occhi di tutti. Conta solo il campo, e le premesse sono molto preoccupanti. Spero di sbagliarmi, ovviamente ma Furlani è un disastro.”

Non si placano gli animi sul web: “Un incompetente a tutti gli effetti, a cosa serve il Ds se poi il mercato lo sta già facendo la società.”

C’è poi chi consiglia: “La squadra ha bisogno di pochi ritocchi, vincono le partite giocando 30-40 minuti. Date Conte o allegri a questa squadra e lotta per il titolo.”

Non mancano i dubbi: “Magari hanno preso Paratici, che sta lavorando, ma non lo devono giustamente per questioni di opportunità. Non trarre conclusioni affrettate, devi valutare tutte le possibilità.” Ed infine: “E quindi abbiamo capito perché tutti quelli che sono stati chiamati non hanno accettato…”