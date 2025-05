Milan, la velenosa profezia di Montolivo: "Ce ne accorgeremo l’anno prossimo"

L'ex centrocampista scatena una bufera dopo la vittoria del Milan contro il Bologna. Le accuse dell'ex e la replica dei tifosi sul web

Non basta la gran vittoria del Milan, per 3-1 contro il Bologna, a placare gli animi in una stagione da alti e bassi. Infatti, nel corso del post gara a Sky Sport è intervenuto da bordocampo l’ex centrocampista, Riccardo Montolivo, che ha espresso delle critiche sulla stagione per i rossoneri che hanno fallito l’ingresso alla Champions. Proprio Montolivo ha spiegato quale sarà il rammarico più grande della squadra allenata da Conceicao.

Montolivo rammaricato per il Milan

La vittoria del Milan contro il Bologna per 3-1 riaccende le fiammelle di speranze di una possibile qualificazione ma l’ex Montolivo non è convinto che la squadra di Conceicao possa centrare l’obiettivo: “Io sono arrivato ottavo e non ho vinto nessun trofeo con il Milan, per l’amor di Dio, ma la mia squadra non aveva la qualità che ha questa squadra. C’è rammarico per la qualità di questa rosa e il potenziale di questi giocatori, per il potenziale che non è riuscito a esprimere il Milan. E ce ne accorgeremo quando il Milan guarderà la Champions dalla TV senza giocarla l’anno prossimo”.

Montolivo spiega cosa non abbia funzionato nel Milan

Insiste poi l’ex centrocampista rossonero che spiega quale sia stato il problema maggiore dei rossoneri in questa stagione: “Il Milan è condizionato dallo stato emotivo e dagli episodi di una gara, non sempre riesce ad esprimere tutto il proprio potenziale senza prima ricevere uno schiaffone. Questo ovviamente diventa un limite della squadra e poi viene fuori la classifica che vediamo. Il trofeo che ha vinto e quello che andrà a giocarsi mercoledì se lo gioca perché poi la qualità della rosa è alta e quando la concentrazione c’è le prestazioni arrivano.”

Il Milan ha retto gli scontri diretti solo contro l’Inter

Conclude, infine, Montolivo l’intervento televisivo sui rossoneri ribandendo un aspetto: “Non è un caso che il Milan abbia giocato cinque volte contro l’Inter finalista di Champions League e non abbia mai perso. Questo significa che la qualità c’è, però se non riesci a metterla in campo quando lo vuoi tu e dipendi da quello che succede in campo allora questo purtroppo è un limite per la squadra.”

I tifosi massacrano Montolivo

L’intervento di Montolivo ha scatenato una bufera sui social: “Allora facciamo chiarezza. Il Milan perde 10 partite ma solo una con due gol di scarto tutte di misura molte senza dirigenti presenti con errori arbitrali vedi Bologna Lazio Napoli, Atalanta, Fiorentina etc. quindi forse mancano 4-5 punti in classifica, alcune con piccole pareggiate giocando male tra fonseca concecau e giocatori molli.

C’è poi chi scrive: “Su tre fronti rosa insufficiente. Pure Pulisic, Reinders e Fofana a volte insufficienti per non parlare di Leao Theo Maignan…per cui nelle 4 forse..scudetto no..serve allenatore e qualche giocatore in più per essere vicini alle prime due e arrivare almeno ai quarti champions dove pure nel momento decisivo tra errori forza etc ha mancato.”

E ancora: “Secondo me al Milan qualcosa non va’, impossibile che uno squadrone che ci ha fermati e battuti e che gioca un calcio bellissimo solo dopo aver preso gol sia 8. La squadra c’è, ma mentalmente sono strani… in una partita prendono 2 gol e nella stessa te ne fanno 3 tranquillamente. Aprire la bacheca fa’ sempre bene, ma se non giocherà la Champions il prossimo anno sarà colpa degli allenatori o di qualche giocatore?

Parte poi il massacro all’ex Milan: “Vedere Montolivo indossare la fascia da capitano del Milan è stata una delle cose di cui più mi sono vergognato da tifoso. Giocatore sempre protetto dai giornalisti e infatti adesso lavora con loro. Sarebbe meglio facesse silenzio.”

E ancora: “Certo che era più scarso il tuo …..c’era Mortolivo in campo che camminava invece di Reijnders.”

Non si placano gli animi sul web: “Peggior giocatore nella storia del milan vade retro dormolivo.”

C’è poi chi scrive: “Non so perché ma io più lo vedo più immagino che sostituirà Lagghegiani molto presto….”

Ed infine: “E poi chi lagga per intero quarti d’ora in diretta, dandomi la possibilità di andare ad eliminare la birra tramite minzione? 40 minzionate a puntata.” Concludono poi i tifosi sul web: “Ma perché continuate a commentare il giocatore Montolivo e non cercate di commentare il pensiero di Montolivo ?”