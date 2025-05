Milan-Bologna, Conceicao si lancia all’attacco: “Al momento giusto parlerò”. E Pobega finisce nel “bestemmia-gate”

Il tecnico portoghese lancia una frecciata sul rapporto con la società ma si concentra solo sulla finale di Coppa Italia. L’ex centrocampista, ora al Bologna, pizzicato dalle telecamere

Ancora una vittoria in rimonta per il Milan. Un successo dai due volti quello dei rossoneri che da una parte fa sperare in vista della finale di Coppa Italia proprio contro il Bologna, dall’altra lascia un pizzico di amaro in bocca per una qualificazione Champions che senza qualche scivolone di troppo sarebbe stata alla portata.

Le parole di Conceicao

A fine partita Sergio Conceicao analizza la sfida con il Bologna soprattutto in prospettiva della finale di Coppa Italia. Il tecnico portoghese non scioglie i dubbi sulla formazione e sulla presenza di Gimenez nell’undici titolare: “Non dico mai prima alla stampa chi giocherà dal primo minuto”. Ma soprattutto non vuole parlare del suo futuro: “Conceicao non è importante, è importante il Milan e vincere la prossima partita perché per un club come questo sono i trofei a essere fondamentali. Ma al momento giusto parlerò”.

Furlani nel mirino dei tifosi

La vittoria con il Bologna e l’imminente finale di Coppa Italia che potrebbe portare al Milan il secondo trofeo della stagione però non chiudono tutte le polemiche degli ultimi mesi. Ora l’obiettivo dei tifosi si è spostato sull’amministratore delegato Giorgio Furlani le cui parole prima del match non sono affatto piaciute ai tifosi: “Il ds? L’ultima volta che mi è stata fatta questa domanda ho risposto che il tema non è l’urgenza ma trovare la persona giusta. Sul mercato stiamo già lavorando anche senza il ds”. Poi sulla Champions: “Il focus sarà tornarci il prima possibile”.

Due risposte che sono piaciute ai tifosi rossoneri che vorrebbero il prima possibile un dirigente in grado di costruire la squadra della prossima stagione ed evitare gli errori che Furlani, Moncada e Ibrahimovic hanno commesso la scorsa estate. E non è piaciuta neanche la risposta della Champions che per i fan rossoneri viene considerato come l’obiettivo minimo per una squadra blasonata.

La bestemmia di Pobega

Dopo i casi Lautaro, Bisseck e Marianucci: la serie A si potrebbe trovare a fare i conti con un’altra frase blasfema pronunciata in campo. Stavolta le telecamere hanno beccato l’ex rossonero Tommaso Pobega pronunciare quella che sembra una bestemmia verso la fine del primo tempo. Le immagini del labiale del centrocampista ora al Bologna sono diventate subito virali, la frase blasfema sarebbe stata pronunciata a pochi passi dall’arbitro Marinelli e vista la distanza sembra improbabile che non abbia sentito un’eventuale frase di questo tipo. Non resta che aspettare il referto per capire se ci saranno conseguenze per il centrocampista del Bologna.