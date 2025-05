Milan, Joao Felix si mette a ballare a fine gara: rivelato il motivo

Morale alto tra i rossoneri dopo il successo in rimonta col Genoa e in vista della finale di Coppa Italia. Ecco che cosa ha detto Conceicao alla squadra al termine della partita.

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Terza vittoria di fila, ancora una volta in rimonta. La conferma che il nuovo modulo funziona e un Leao di nuovo al top della forma. Solo buone notizie per Conceicao dopo il successo col Genoa e prima del doppio impegno col Bologna in campionato e soprattutto in finale di Coppa Italia. Il morale è alto tra i rossoneri, come certificato anche dal balletto di Joao Felix durante il discorso del tecnico alla squadra a fine partita.

Milan, il discorso di Conceicao dopo la rimonta

A tre turni dalla fine del torneo e nonostante la quadra trovata col 3-4-3, il quarto posto è ormai un obiettivo irraggiungibile. Però il Diavolo ha ancora la possibilità di arricchire la propria bacheca con la Coppa Italia che garantisce l’accesso all’Europa League. E sarebbe il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il Milan si avvicina all’appuntamento del 14 maggio col Bologna rinfrancato da risultati e nuove certezze: nelle ultime cinque partite disputate, semifinale di Coppa con l’Inter compresa, i rossoneri hanno infatti vinto quattro volte perdendo una sola gara in casa con l’Atalanta. Non solo: hanno anche segnato 11 gol, incassandone soltanto due. Conceicao vuole mantenere alta la concentrazione ed è per questa ragione che, al triplice fischio della sfida del Ferraris vinta in rimonta grazie al micidiale uno-due di cui è stato protagonista Leao, ha riunito la squadra in cerchio per dare un segnale di compattezza nel momento cruciale della stagione.

Il balletto di Joao Felix durante le parole del tecnico

Le telecamere, a cui non sfugge niente, non potevano non catturare il momento. Tutti in cerchio, abbracciati, ad ascoltare Conceicao. All’improvviso Joao Felix, entrato in campo al 70′ al posto di Jimenez, dunque sul risultato di 1-0 a favore del Grifone, è stato pizzicato dagli occhi elettronici mentre si concedeva un balletto.

Il gesto dell’attaccante, arrivato in prestito dal Chelsea a fine gennaio proprio su richiesta del tecnico senza tuttavia lasciare il segno, ha incuriosito tifosi e addetti ai lavori. Poi è stato lo stesso allenatore a fare chiarezza sulla reazione del suo giocatore.

Perché Joao era Felix: Conceicao svela il mistero

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Conceicao ha rivelato il contenuto del suo discorso alla squadra. “Se ho detto ‘andiamo a vincere la Coppa Italia?’. No, ho spiegato chi non è stato utilizzato deve lavorare perché domani (oggi, ndr) è giorno libero. È così: io non sono bugiardo, preferisco non dire le cose invece che dire bugie”.

Ed ecco la ragione per cui Joao Felix ha abbozzato un passo di danza: essendo stato impiegato a partita in corsa, oggi potrà godersi un giorno di riposo.