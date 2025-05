Pagelle di Genoa-Milan 1-2: Vitinha si sblocca, Leao la ribalta. Decisivo l'autogol di Frendrup

I top e flop del posticipo della 35a giornata di Serie A. Conceicao cambia il match dalla panchina: la decidono i portoghesi, soprattutto Leao che incanta nella ripresa.

Si scrive Genoa-Milan, si legge I Love Portugal. C’è tanto di lusitano in questo posticipo della 35esima giornata di Serie A. Dopo un primo tempo equilibrato tocca a Vitinha sbloccare la partita. Il Diavolo però reagisce allo schiaffo e trova il pareggio con Leao. Da quest’ultimo arriva l’assist per l’ottimo Joao Felix: a negargli il gol è Frendrup che però manda il pallone nella sua porta.

Le scelte di Vieira e Conceicao

Un solo cambio per il tecnico rossonero Sergio Conceicao: a sorpresa va fuori Rafa Leao, sostituito da Loftus-Cheek. In attacco resta in panchina Santiago Gimenez nonostante l’assenza di Abraham. Il titolare è infatti Luka Jovic. Nel Genoa tornano Pinamonti e l’ex del match Messias dal primo minuto. Fuori Ekhator e Ahanor. Il Grifone non batte il Milan in casa dal 2016. Gli ultimi due scontri diretti sono terminati in parità.

Il Grifone attacca, Maignan para

La salvezza è già aritmetica ma il Genoa ha ancora voglia di giocare. Con la mente libera, il Grifone dà via ad un primo tempo di buon livello e con diverse opportunità da gol ottimamente neutralizzate da Maignan. Nel Milan la rinuncia a Leao dura appena 28 minuti: l’infortunio di Fofana spiana la strada all’ingresso del portoghese con relativo cambio modulo. La catena Theo-Pulisic rimane la più propositiva.

L’1-2 in salsa portoghese

Il Genoa continua a crederci pure nella ripresa. La svolta arriva con il subentrante Vitinha che raccoglie l’assist di Martin per siglare il suo primo gol stagionale. A quel punto Conceicao prova a trarre nuova linfa dalla panchina con gli ingressi di Joao Felix e Gimenez. Proprio quest’ultimo colleziona un prezioso assist per Leao che trova il pari.

Un minuto dopo la rimonta viene completata dal goffo autogol di Frendrup. Così a prendersi i tre punti è il Milan che ha il carattere del suo allenatore. Non sempre vanno al massimo delle forze ma i rossoneri hanno la qualità per cambiare le sorti di un match anche in pochi minuti. Il ko sa di beffa per Vieira, i cui ragazzi hanno comunque offerto una prestazione di livello.

Le pagelle del Milan

Maignan 7 Prodigioso. Nulla ha potuto contro Vitinha.

Prodigioso. Nulla ha potuto contro Vitinha. Tomori 6 Qualche errore in disimpegno ma l’inglese c’è. (Dal 79′ Walker ng ).

Qualche errore in disimpegno ma l’inglese c’è. (Dal 79′ ). Gabbia 6 Controlla bene Pinamonti.

Controlla bene Pinamonti. Pavlovic 5,5 L’ingresso di Vitinha lo manda in crisi.

L’ingresso di Vitinha lo manda in crisi. Jimenez 5,5 Non bene nel duello con Martin. (Dal 70′ Joao Felix 6,5 Cambio azzeccato: anche lui svolta la partita del Diavolo).

Non bene nel duello con Martin. (Dal 70′ Cambio azzeccato: anche lui svolta la partita del Diavolo). Fofana 6 Richiamato troppo precocemente fuori dalla mischia. (Dal 28′ Leao 7 Soliti alti e bassi però trova il gol del pari e poi l’assist per il 2-1).

Richiamato troppo precocemente fuori dalla mischia. (Dal 28′ Soliti alti e bassi però trova il gol del pari e poi l’assist per il 2-1). Loftus-Cheek 5,5 Comincia discretamente, poi si spegne complice anche una condizione fisica non ottimale.

Comincia discretamente, poi si spegne complice anche una condizione fisica non ottimale. Theo Hernandez 6 Ingaggia tanti bei duelli fisici, intensi. Trasforma azioni da difensive in offensive. Insomma, è vivo in un contesto non esaltante.

Ingaggia tanti bei duelli fisici, intensi. Trasforma azioni da difensive in offensive. Insomma, è vivo in un contesto non esaltante. Pulisic 5,5 Nel primo tempo commette qualche errore ma è vivo. Poi esce un po’ dai radar. (Dal 79′ Musah ng )

Nel primo tempo commette qualche errore ma è vivo. Poi esce un po’ dai radar. (Dal 79′ ) Reijnders 6 Oggi non trova lo spunto per colpire. La qualità c’è sempre, seppur bene imbottigliata dal centrocampo ligure.

Oggi non trova lo spunto per colpire. La qualità c’è sempre, seppur bene imbottigliata dal centrocampo ligure. Jovic 5,5 Poche opportunità per colpire ma anche un lavoro meno prezioso del solito nel legare il gioco. (Dal 70′ Gimenez 6,5 Attacca la profondità e trova l’assist per Leao).

Top e flop del Genoa