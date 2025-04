Lucchese, i giocatori presentano l’istanza di fallimento: gli scenari per il girone B, effetti anche per il Milan Futuro

La Lucchese potrebbe essere la terza squadra a non concludere il campionato di serie C che continua a essere in grande difficoltà: cambiano gli scenari anche per la seconda squadra del Milan

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il futuro della Lucchese è sempre più appeso a un filo e a poche giornate dalla fine della stagione regolare in serie C (in attesa di playoff e playout) rischiano di cambiare anche tutti gli scenari del terzo campionato italiano.

La scelta di giocatori e staff

La prima azione che ha messo in moto un pomeriggio da incubo per i tifosi della squadra toscana l’hanno messo in moto calciatore e staff della squadra rossonera che dopo l’ultimo allenamento al Porta Elisa nella giornata di ieri hanno firmato i documenti per presentare l’istanza di fallimento della società alla presenza di un delegato dell’Associazione Italiana Calciatori. Un’azione attesa da giorni dopo che le promesse di pagamento degli stipendi dell’attuale proprietario Benedetto Mancini sono state disattese. La squadra non percepisce stipendi dallo scorso dicembre con l’ultima mensilità che è stata pagata che fa riferimento al mese di ottobre.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Qualche ora dopo arriva anche la richiesta di istanza di fallimento presentata dal sindaco revisore della società Liban Varetti e ora la pratica passa nelle mani del giudice Lucenti che avrà 14 giorni per convocare la proprietà attuale, poi sarà il giudice che avrà altri 30 giorni di tempo per decidere se accettare o meno l’istanza.

Gli scenari per il girone B di serie C

Cosa cambia adesso per il girone B di serie C? La palla passa nelle mani (o sarebbe meglio dire nei piedi) dei calciatori. Al momento non sono ancora arrivate notizie sulla volontà o meno della squadra di scendere in campo a partire dal match casalingo contro la Vis Pesaro. La formazione toscana in questo momento è al 16esimo posto della classifica con tre punti di vantaggio su Milan Futuro e Spal a quota 30.

Nel caso in cui la squadra decidesse di non scendere in campo verrebbe retrocessa in fondo alla classifica e perderebbe tutti i punti conquistati sul campo. Uno scenario che finirebbe per rivoluzionare l’intera classifica. Non ci sarebbe nessuna retrocessione con l’ultimo posto (che sarebbe appunto della Lucchese), Gubbio e Pescara perderebbero i 6 punti conquistati contro i rossoneri. Mentre il Milan Futuro ne perderebbe solo uno mettendosi in una posizione decisamente migliore per conservare la categoria.

Serie C: dopo Taranto e Turris, ancora un caso

E’ stata una stagione particolarmente complicata quella della serie C, e non si tratta di certo di una prima volta per il terzo campionato professionistico italiano. La classifica del girone C è già stata rivoluzionata dopo i casi di Taranto e Turris, e proprio dalla formazione campana arriva la testimonianza del centrocampista Fabio Castellano: “L’ultimo stipendio ricevuto è quello di marzo ma la cosa più grave è che non giochiamo più, per me come per i miei compagni. Non ci sentiamo umiliati, la situazione peggiore la viviamo noi. Ci sta dando una mano l’Associazione calciatori, siamo senza soldi, senza squadra e senza la possibilità di andare da un’altra parte a chiudere la stagione”.