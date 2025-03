Camarda si sblocca, il Milan Futuro vince al 95’, Oddo scatenato

Nove gli anticipi del sabato di Serie C, valevoli per la 34a giornata del torneo. Tornano a sorridere i rossoneri con un gol di Camporese nel recupero

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Sono stati 9 gli anticipi del sabato della 34esima giornata del campionato di Serie C. Un rinvio: quello tra Pescara e Arezzo riprogrammato per 9 aprile a causa del maltempo. Non sono scese in campo le varie capolista dei gironi, impegnate invece tra oggi e domani. Non sono comunque mancati impegni di un certo rilievo né spunti interessanti da raccontare. Su tutti il ritorno al successo del Milan Futuro di uno scatenato Oddo.

Girone A: moto d’orgoglio della Clodiense

Ma andiamo con ordine cominciando il racconto con il Girone A. La FeralpiSalò non fa nessun tipo di calcolo nonostante un piazzamento già sicuro e batte 2-1 la Triestina. Gli ospiti aprono e chiudono con Casabianca e Crespi, nel mezzo l’inutile gol di Strizzolo. Si riaffaccia in zona playoff l’Alcione che non vinceva da un mese: il 2-1 firmato Bonaiti e Bagatti permette ai lombardi di sconfiggere la Pergolettese (in 10 da metà primo tempo).

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Orgoglio pure per la Clodiense sostanzialmente già retrocessa: il 2-1 rifilato al Novara è un bel messaggio dato ai propri tifosi. Sotto dopo il gol di Basso, i veneti hanno ribaltato il risultato con le reti di Biondi e Scapin.

Girone B: prima gioia per Massimo Oddo

Il Milan Futuro trova la prima vittoria sotto la gestione Massimo Oddo. I rossoneri battono 3-2 il Campobasso. Doppio vantaggio immediato per il Diavolo con i gol di Camarda e Alesi. Gli ospiti si rimettono in carreggiata grazie a Bifulco e Di Nardo ma subiscono nel finale la doccia fredda di Camporese. Felice, finalmente, il tecnico dei meneghini che in conferenza parla di cuore e carattere dei suoi.

Bene il Gubbio che batte 2-0 il Carpi aggiudicandosi una sorta di spareggio playoff. Apre le danze l’autorete di Panelli, sfortunato nella circostanza. A chiudere i conti ci pensa poi Tommasini che condanna in contropiede gli emiliani generosamente tutti avanti alla ricerca del disperato pari.

Girone C: vola il Crotone a -3 dal terzo posto

Attenti al Crotone: i calabresi annientano 4-0 il Latina e si portano a sole due lunghezze dal terzo posto. Murano sblocca il risultato che poi diventa sempre più largo grazie ai sigilli dei vari Tumminello, Rispoli e Gomez. Stesso punteggio anche per la Casertana contro il Foggia (marcatori: Egharevba, Proia, Vano e Bunino). Il Picerno, imbattuto nel 2025, batte 2-0 un Sorrento sempre più in crisi.

Seconda vittoria consecutiva per il Messina che batte 3-1 l’Altamura. La doppietta di Luciani e il timbro di Petrucci indicano dove pende l’inerzia del match: tardiva la reazione degli avversari che accorciano con Onofrietti.