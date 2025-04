Entella a un passo dalla B, Patierno stende il Catania. La Ternana molla, Boscaglia via: top e flop Serie C

Si è chiusa la 35ma giornata del campionato di Lega Pro. Liguri vicini alla B, l’Avellino gode col suo bomber. Stecca la Ternana, il Latina cambia allenatore.

Cala il sipario sulla 35^ giornata del campionato di Lega Pro, che ha praticamente consegnato la promozione in Serie B all’Entella e avvicinato l’Union Clodiense al ritorno in Serie D. Sorridono Vicenza e Avellino, il Padova e il Cerignola non mollano, la Ternana si arrende e punta ai playoff. Vediamo insieme promossi e bocciati dell’ultimo turno di campionato.

Lega Pro, i top della 35^ giornata

Entella a un passo dalla B: potrebbe arrivare senza giocare

Manca davvero poco all’Entella per tornare in Serie B dopo 4 anni. I liguri sono scappati a +8 sulla Ternana dopo il 2-0 al Campobasso, cogliendo il 29° risultato utile consecutivo di un campionato esaltante. La squadra di Fabio Gallo potrebbe festeggiare domenica senza neppure scendere in campo, se la Ternana non dovesse battere il Milan Futuro nel lunch match delle 12.30. In caso contrario, battendo l’Arezzo a domicilio, l’Entella staccherebbe comunque il pass per la B, anche se in giornata si attende l’esito del ricorso al Tar presentato dalla Ternana contro la penalizzazione di 2 punti in classifica.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Patierno show, il Catania si inchina al bomber dell’Avellino

Non segnava dal 16 febbraio, quando in pieno recupero, spizzando di testa il cross di Cagnano, mandò al tappeto il Crotone avviando la serie di 8 successi consecutivi dell’Avellino. Domenica, contro il Catania, Cosimo Patierno si è sbloccato rifilando agli etnei una doppietta da applausi, pareggiando la rete di Lunetta con un sinistro morbido all’incrocio dei pali, concedendo il bis nella ripresa, con un destro angolato, imprendibile per Dini. Peccato per l’ammonizione che lo costringerà a saltare l’impegno di domenica contro il Monopoli, ma con i suoi gol l’Avellino ha tenuto a bada il Cerignola, confermandosi in vetta.

Fonte: Fonte: LPS

Il Cerignola dei miracoli non molla, merito di mister Raffaele

Comunque vada, per il Cerignola sarà stata una stagione indimenticabile. Gli ofantini, scivolati al 2° posto da 3 giornate, non mollano la presa sul sogno chiamato Serie B, rispondendo colpo su colpo all’Avellino. Merito soprattutto dell’ottimo lavoro del tecnico Giuseppe Raffaele, che ha amalgamato alla perfezione un gruppo che lavora assieme da un po’, rinforzato a gennaio con gli arrivi di Volpe, Achik e D’Andrea, autore del gol dell’1-0 alla Cavese (al raddoppio c’ha pensato il faro Capomaggio).

Fonte: Fonte: LPS

Lega Pro, i flop della 35^ giornata

La Ternana affonda, ora testa ai playoff

È un momento sicuramente delicato per la Ternana, ormai fuori dai giochi per la promozione diretta in Serie B dopo il passo falso interno di ieri contro il Carpi (0-1, gol di Casarini nel finale, con gli umbri ridotti in 10 per il rosso a Maestrelli). Secondo stop consecutivo dopo il pesante 4-1 incassato a Lucca e l’Entella vola a +8 a tre giornate dalla fine della stagione regolare. Il cambio in panchina e l’approdo di Liverani al posto di Abate non ha sortito subito gli effetti sperati. Ci sarà da lavorare tanto per arrivare ai playoff nel miglior stato di forma fisico e mentale possibile.

Fonte: Fonte: LPS

Cominetti, espulso dopo 4’ dall’ingresso in campo e il Sestri va ko

Per il Sestri Levante, quello di sabato contro il Milan Futuro, era uno scontro salvezza da non fallire. Invece, nonostante l’iniziale vantaggio firmato da Montebugnoli, al 1° gol stagionale dopo appena 6’ di gioco, i liguri sono incappati in una cocente sconfitta maturata nella ripresa grazie alle reti di Alesi (splendido sinistro all’incrocio dei pali) e Ianesi (tap-in a 5’ dalla fine). Ma sul risultato finale pesa l’espulsione rimediata da Cominetti: l’attaccante, entrato a metà ripresa, si è fatto cacciare 4’ dopo il suo ingresso in campo per un fallo su Coubis a palla lontana. In dieci uomini, sul risultato di 1-1, il Sestri ha perso bussola e partita.

Fonte: Fonte: LPS

Latina, addio Boscaglia: esonerato dopo il ko col Trapani

Fine dei giochi per Roberto Boscaglia, che paga con l’esonero il pessimo andamento alla guida del Latina, piombato in piena lotta per non retrocedere, in un girone C privato di due partecipanti. Come rovinarsi la vita da soli. Il tecnico è stato sollevato dall’incarico dopo il ko interno con il Trapani, maturato nel finale e con l’uomo in meno (espulso Di Livio). Boscaglia aveva preso il posto di Padalino, esonerato il 20 ottobre. Saluta il Latina con un bilancio più che negativo: 13 sconfitte in 23 incontri (6 vittorie e 4 pareggi) e una media punti dello 0,96. Toccherà ad Alessandro Bruno sollevare le sorti di una squadra in caduta libera.