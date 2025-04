L’Avellino non si ferma più, l’Entella vede la B, aggredito giocatore Latina

Gli irpini a Catania e inanellano l’8° successo di fila: +2 sul Cerignola secondo. L’Entella vede la B. Choc a Latina, aggredito il difensore Berman

Si sono disputate ieri 11 gare della 35^ giornata del campionato di Lega Pro. Nel girone A il Vicenza fa il suo, batte l’Union Clodiense ormai destinato alla D e attende il Padova in campo stasera. Nel girone B, l’Entella è a un passo dalla Serie B: 2-0 al Campobasso, la Ternana di Fabio Liverani crolla col Carpi e i liguri volano a +8 a tre turni dalla fine. Nel girone C, l’Avellino inanella l’8° successo di fila piegando il Catania e risponde al 2-0 del Cerignola a Cava de’ Tirreni: +2 degli irpini ancora in vetta.

Lega Pro, 35^ giornata, i risultati del girone A

Nel girone A, il Vicenza non perde la lucidità dopo aver conquistato il 1° posto in classifica e col 2-1 rifilato all’Union Clodiense si porta momentaneamente a +4 sul Padova, in campo stasera contro il Lecco all’Euganeo. Morra fa doppietta (un gol su angolo, l’altro su rigore), agli ospiti – ormai con un piede e tre quarti in Serie D – non basta Scapin.

La Triestina si impone nel finale sul campo del Renate con un gol di Ionita e avvicina la salvezza diretta (4° gol del moldavo in maglia alabardata). Il Caldiero Terme spaventa l’Atalanta Under 23 ma deve accontentarsi di un pareggio che mette a rischio la permanenza in Lega Pro: apre Pelagatti, pareggiano gli ospiti con un rigore di Vlahovic (18° sigillo stagionale). Senza reti Pro Patria-Alcione Milano.

Lega Pro, 35^ giornata, i risultati del girone B

Nel girone B di Serie C spumante al fresco per l’Entella, che regola la pratica Campobasso (0-2 firmato nel primo tempo da Di Noia e Corbari) e ringrazia il Carpi per la vittoria sul campo della Ternana, che ieri presentava in panchina Fabio Liverani, dopo l’esonero di Abate. I liguri volano a +8 sulla più diretta inseguitrice, ridotta in 10 per l’espulsione di Maestrelli e piegata allo scadere da un gol di Casarini.

Solo un pareggio per la Torres, che deve ancora chiudere il discorso 3° posto. Al Vanni Sanna i sassaresi, sottotono, si fermano sullo 0-0 contro la Spal, ormai destinata a salvarsi attraverso i playout. Ospiti pericolosi con Molina e Rao.

Lega Pro, 35^ giornata, i risultati del girone C

Nel girone C vittoria di personalità dell’Avellino, che ottiene l’8° successo consecutivo battendo il Catania al Massimino di fronte a oltre 18.500 spettatori (trasferta vietata ai sostenitori irpini). Lunetta spaventa la capolista all’8’ del primo tempo, ma 4’ dopo l’Avellino trova il pareggio con Patierno, che fa doppietta al quarto d’ora della ripresa.

Alle spalle sbuffa e insegue il Cerignola, che si impone 2-0 sul campo della Cavese con le reti di D’Andrea nel primo tempo e Capomaggio nella ripresa (anche due pali colpiti da Santarcangelo per i pugliesi). Il Monopoli si accontenta dello 0-0 in casa contro il Potenza, mancando il colpo del ko con Bruchi. I lucani terminano l’incontro con la porta inviolata dopo aver subito 24 reti nelle ultime 11 uscite.

In coda vittoria dal profumo di salvezza per il Sorrento, che nel finale, nonostante l’uomo in meno, batte 2-1 il Messina con un gol di Di Somma su azione d’angolo. I peloritani, con una situazione societaria drammatica, sono ancora a rischio retrocessione diretta.

Latina, aggredito Berman, la condanna del club e del Sindaco

A Latina, intanto, dopo il ko interno di sabato contro il Trapani, salta la panchina di Roberto Boscaglia ma a fare notizia è soprattutto l’aggressione perpetrata ai danni del difensore argentino Tamir Berman, appena uscito dallo stadio Francioni a bordo della sua Mercedes.

Il calciatore, seguito da un’autovettura, è stato costretto a fermarsi in una stradina. Gli aggressori hanno colpito Berman con un pugno e sfondato il lunotto della sua auto. Il difensore è stato costretto a ricorrere alle cure mediche. Con un comunicato stampa, il Latina ha espresso “piena solidarietà al proprio tesserato Tamir Berman, vittima di una vile aggressione. Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza, dentro e fuori dal campo”.

Sull’episodio è intervenuto anche il Sindaco di Latina, Matilde Celentano: “A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera città esprimo la mia piena solidarietà al giocatore Tamir Berman, vittima di una grave e inaccettabile aggressione. Condanniamo con assoluta fermezza ogni forma di violenza, dentro e fuori dagli impianti sportivi. Latina è una città che ripudia violenza in ogni sua forma e si riconosce nei principi del rispetto, dell’inclusione e della legalità”.

Lega Pro, 35^ giornata, le gare di oggi

Stasera, alle 20.30, si disputano le ultime 3 gare della 35^ giornata del campionato di Lega Pro. Fari puntati sul girone A, dove il Padova è chiamato a rispondere alla fuga del Vicenza: all’Euganeo arriva il Lecco. L’Albinoleffe ospita la Pro Vercelli. Nel girone C, derby campano tra Giugliano e Casertana.