Playoff e Playout: la Lega di Serie C svela le date ufficiali degli spareggi promozione e retrocessione

Ufficiali le date dei play-off e play-out di C. Gli spareggi promozione inizieranno domenica 4 maggio con la finale fissata a sabato 7 giugno

La rincorsa verso il Paradiso della Serie B entra nella fase più rovente e spettacolare. La Lega di Serie C nei giorni scorsi ha annunciato le date ufficiali di play-off e play-out. Gli spareggi promozione prenderanno il via domenica 4 maggio con la finale fissata a sabato 7 giugno. Sull’altro fronte, invece, la lotta salvezza andrà in scena tra il 10 e 17 maggio (partite di andata e ritorno).

Playoff: ecco come funzionano

Per quanto riguarda gli spareggi promozione le prime due date da cerchiare in rosso sono domenica 4 e mercoledì 7 maggio con i play-off del girone. Le squadre classificatesi dal sesto al decimo posto, infatti, si daranno battaglia con l’obiettivo di approdare al secondo turno. La fase nazionale prenderà il via domenica 11 maggio con il primo turno delle partite di andata; il ritorno, invece, si giocherà tre giorni più tardi. Quindi il secondo turno è previsto tra domenica 18 maggio e mercoledì 21 maggio. Chiusura con la final-four: il primo atto delle semifinali andrà in scena domenica 25 maggio; mentre mercoledì 28 ci sarà il ritorno. Finalissima in programma lunedì 2 giugno e sabato 7 giugno: la vincitrice raggiungerà le tre regine dei gironi in Serie B.

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica Domenica 4 Maggio 2025

2° Turno – Gara unica Mercoledì 7 Maggio 2025

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata Domenica 11 Maggio 2025

1° Turno – Gara di Ritorno Mercoledì 14 Maggio 2025

2° Turno – Gara di Andata Domenica 18 Maggio 2025

2° Turno – Gara di Ritorno Mercoledì 21 Maggio 2025

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata Domenica 25 Maggio 2025

Semifinali – Gara di Ritorno Mercoledì 28 Maggio 2025

Finale – Gara di Andata Lunedì 2 Giugno 2025

Finale – Gara di Ritorno Sabato 7 Giugno 2025

Playout: ufficializzate le date

Molto più intuitivo, invece, il meccanismo dei play-out, dove si affronteranno squadre che occupano la 16esima e 19esima posizione (diverso il discorso nel gruppo C alla luce delle esclusioni di Taranto e Turris). Le gare di andata sono in programma per sabato 10 maggio, il ritorno, invece, è fissato alla settimana successiva con i club che meglio si sono posizionati al termine della stagione regolare che disputeranno il secondo confronto tra le mura amiche.