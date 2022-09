Milan, Pioli: "Gara importante, ma non decisiva"

13-09-2022 16:39

Dopo il pari all’esordio con il Salisburgo, per il Milan è tempo di fare punti pesanti nel girone di Champions League. Ora c’è la gara a San Siro contro la Dinamo Zagabria, partita di un certo peso per Stefano Pioli: “Quella di domani è molto importante, ma non decisiva perché ne mancano ancora tante. Poi è importante visti i risultati della prima giornata”. I croati hanno infatti battuto il Chelsea la scorsa settimana.

In conferenza stampa Pioli parlando degli avversari ha poi aggiunto: “Loro segnano in media tre gol a partita e in campionato sono abituati a comandare il gioco – ha aggiunto il tecnico rossonero -. In Champions hanno aspettato e colpito in ripartenza“.

Quindi ha commentato gli ultimi problemi legati al Var: “Quello che è successo è un po’ spiazzante. Come sempre in questi casi è facile puntare il dito, ma bisogna trovare delle soluzioni e delle situazioni in cui ci sia più equilibrio“.