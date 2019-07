Milan promosso a metà dai tifosi: una cosa non è piaciuta

Dopo quella contro il Bayern Monaco all’esordio in International Champions Cup è arrivata un’altra sconfitta di misura per il Milan. C’è però da sottolineare una cosa molto importante: mai come stavolta il risultato è bugiardo, in quanto i rossoneri hanno dominato per larghi tratti, hanno colpito due pali (uno davvero beffardo con Calhanoglu) e hanno costretto il portiere avversario a grandi interventi. La rete subita poi è frutto solo di una beffarda deviazione di Biglia su un innocuo tiro di Taarabt.

Ok ma c’è un problema – Quindi cosa ne pensano i tifosi rossoneri di Benfica-Milan 1-0? Sono quasi tutti concordi nel promuovere la squadra di Giampaolo. I commenti sui social non lasciano dubbi, ma tutti lamentano la stessa cosa. C’è chi scrive “Un gioco così bello non lo vedevamo da chissà quanto. Calci d’angolo finalmente battuti decentemente, verticalizzazioni, mai la palla indietro e pressing. Bisogna però capire che in questo sport la palla bisogna buttarla dentro altrimenti è tutto inutile” e chi tira fuori anche una vecchia storia scrivendo “Ci possiamo divertire, la squadra gira e la sfiga prima o poi finirà. Speriamo non sia iniziata quella di Piatek per la maledizione del numero 9!”.

Squadra da completare – Tanti hanno anche evidenziato che al Milan mancavano molti elementi che sono da considerarsi titolari, specialmente a centrocampo dove dovrebbero cambiare tutti gli interpreti: Kessié, Bonaventura e Bennacer. Anche sulla trequarti al posto di Suso probabilmente ci sarà un giocatore più adatto al ruolo come il brasiliano Paquetà.

29-07-2019