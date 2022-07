Milan, Ziyech prende una decisione importante

08-07-2022 22:56

Con un annuncio ufficiale apparso sui propri social, l’obiettivo del Milan Hakim Ziyech ha comunicato di aver preso una decisione importante per la propria carriera professionale.

Questa la sua scelta: “Ho raggiunto un punto nella mia vita che penso sia arrivato il momento giusto di prendere pieno controllo del mio futuro professionale. Voglio che le trattative e le decisioni per la mia carriera siano fatte da me. Per questo andando avanti, io e il mio team insieme ai nostri avvocati, prenderemo in mano i nostri affari”.