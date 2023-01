Milano-Cortina, Fontana: "Non temiamo le cassandre"

17-01-2023 20:35

Milano e Cortina sono unite. L’appuntamento con le Olimpiadi invernali 2026 è troppo importante. Tanto che Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, non ha paura di farsi trovare impreparati: “Di certo non temiamo le cassandre che, anche in queste ore senza motivo, sembrano augurarsi che tutto vada storto”, ha detto dopo la firma della modifica dello Statuto della Fondazione Milano-Cortina 2026.

“Non posso che confermare come il nostro team sia affiatato e compatto. Attraverso un gioco di squadra, arriverà al traguardo centrando l’obiettivo di farsi trovare pronto per i Giochi 2026″, ha aggiunto Fontana. “Il mix formato da Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige, supportato da Governo, Coni e Fondazione, porterà lustro all’intero Paese per un evento importante e atteso”, ha concluso.