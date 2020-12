Milano dieci e lode, Sassari batte la Virtus Bologna

Milano continua la sua cavalcata nella 10a giornata di campionato di Serie A: l’Olimpia di Ettore Messina resta a punteggio pieno travolgendo in trasferta l’Openjobmetis Varese con 18 punti di Leday e 15 di Punter, agli uomini di Massimo Bulleri non bastano i 23 punti del grande ex Scola e i 20 di Douglas.

Dietro ai meneghini c’è Brindisi che ha battuto Cantù, Sassari passa sul campo della Virtus Bologna e la raggiunge in classifica al terzo posto agganciando anche Venezia e Pesaro, sconfitte da Trento e Treviso.

Ecco i risultati della 10a giornata: Roma-Trieste rinviata, Brescia-Fortitudo Bologna 99-85 (giocata ieri), Virtus Bologna-Sassari 78-83, Venezia-Trento 71-79, Treviso-Pesaro 91-81, Varese-Milano 70-96, Brindisi-Cantù 85-71, Reggio Emilia-Cremona 56-85.

