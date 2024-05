Basket, Trento piega l'Olimpia Milano in gara-1 dei playoff Scudetto: Baldwin gela il Forum allo scadere

Impresa della Dolomiti Energia di Galbiati in casa delle 'Scarpette rosse' di Messina: Shields non evita il ko ai suoi, martedì la seconda sfida sempre a Milano.

Continuano le sorprese nei playoff Scudetto della Serie A di basket. Dopo l’exploit di Reggio Emilia, che è andata a vincere a Venezia in gara-1, a prendersi i riflettori è la Dolomiti Energia Trentino, corsara sul campo dell’Olimpia Milano. Clamorosa l’affermazione della squadra guidata da coach Galbiati, che ha fatto subito saltare il fattore campo nel confronto con la più blasonata – e accreditata – formazione di Messina.

Milano-Trento: lo show di Shields non basta all’Olimpia

Successo giunto proprio nel finale, con decisivo canestro di Baldwin. Con un punto di scarto: 84-85. Vittoria assolutamente meritata da parte di Trento, che ha saputo approfittare della serata storia di un’Olimpia troppo Shields-dipendente. Per l’ex di turno ben 27 punti, con 9/14 al tiro, 8 rimbalzi e un clamoroso 37 di valutazione. Cifre che non sono bastate, però, a far pendere la bilancia dalla parte di Milano, costretta subito a rincorrere in una serie in cui partiva grande favorita: seconde al termine della regular season le ‘Scarpette rosse’, settimi i trentini.

Rimonta Trento e Forum gelato dal canestro di Baldwin

Olimpia che al termine del primo quarto era arrivata addirittura a +13, con Napier e Mirotic ad accompagnare Shields nel suo show. Di Hines il canestro che ha dato il via alla riscossa della Dolomiti Energia, proseguita nel secondo parziale. Perfetta la parità all’intervallo lungo: 43-43. Nel terzo quarto una tripla di Alviti ha portato avanti Trento, che dopo il controbreak milanese ha preso addirittura il largo fino al +7, con Baldwin, Hubb e Cooke Jr sugli scudi. Appassionante il finale. Trento avanti di uno (82-83), palla persa, due tiri liberi di Shields, quindi il canestro del sorpasso di Baldwin (più fallo). Errore di proposito dalla lunetta, fuori causa la preghiera di Melli.

Martedì gara 2 sempre a Milano: c’è anche Brescia-Pistoia

A questo punto diventa decisiva per l’Olimpia Milano la seconda sfida della serie, in programma martedì 14 maggio alle 20 al Forum di Assago. Una nuova battuta d’arresto porterebbe Trento sul 2-0 nella serie, con due partite da giocare poi nel palazzetto di casa. Lunedì sera invece gara-2 tra Bologna e Tortona (1-0) e tra Venezia e Reggio Emilia (0-1). Intanto in corso la prima sfida della serie tra Germani Brescia ed Estra Pistoia. Aggiornamenti a fine match.