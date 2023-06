Basket, Shields conferma i rumors e rinnova

Il giocatore ha firmato il rinnovo fino al 2026

27-06-2023 09:18

La notizia era nell’aria. Shavon Shields sarà ancora un giocatore dell’Olimpia Milano visto che ha rinnovato fino al 2026.

“Shavon è un vincente, un giocatore di livello altissimo che in questi anni ha dimostrato di essere perfetto per quello che intendiamo continuare a costruire. Siamo felici che rimanga con noi per tanto tempo e che possa proseguire a scrivere la storia di questo club”, dice il general manager dell’Olimpia, Christos Stavropoulos.

E poi il giocatore ha detto: “Per me è un onore ricevere questo tipo di fiducia dall’Olimpia Milano. Sono anche grato di poter continuare ad indossare la maglia dell’Olimpia e rappresentare la città di Milano e i suoi tifosi. Faccio parte di questo progetto da tre anni e sono entusiasta di continuare ad esserlo in futuro. Voglio anche ringraziare soprattutto il Signor Armani e il Signor Dell’Orco per avermi permesso di continuare a far parte di questa grande società. Ora vogliamo continuare a costruire tutti insieme”.