Milano-Sanremo 2022: Jasper Philipsen al via

16-03-2022 11:10

Colbrelli ha dato forfait, Ganna è in dubbio per via di qualche sintomo influenzale, ma Jasper Philipsen ci sarà.

Dopo tante rinunce infatti, arriva anche la conferma della presenza di uno degli sprinter più attesi dopo l’ottimo 2021. Il ciclista belga ha già iniziato piuttosto bene anche il 2022 con i due successi all’UAE Tour. PArtito con grandi stimoli alla Parigi Nizza, l’alfiere della Alpecin-Fenix, è prtroppo caduto riportando alcune abrasioni e, come se non basteasse, ha sofferto per una bronchite, finendo per doversi ritirare dalla Corsa del Sole.

Il team belga quindi, anche se non potrà ancora contare su Mathieu Van Der Poel che rientrerà ufficialmente alle corse alla Coppi e Bartali di settimana prossima, avrà una freccia importante, come Jasper Philipsen per la corsa più lunga dell’anno.

A scopo precauzionale, insieme con dirigenti e allenatori del team, quest’oggi ha saltato la Milano Torino, ma alla Sanremo ci sarà anche per capire lo stato fisico in cui si trova, in vista della stagione e delle gare primaverili.

