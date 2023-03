Milano-Sanremo, Sagan: "Gara speciale, se vinco forse mi ritiro"

Il ciclista slovacco: "Ogni anno è una corsa diversa, e anche per questo non sono mai riuscito a vincerla, si decide tutto praticamente negli ultimi cinque chilometri".

16-03-2023 19:40

In vista della Milano-Sanremo 2023, Peter Sagan ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a cyclingnews: “Quest’anno sarà l’ultimo per me con le corse WorldTour, credo sia arrivato il momento giusto di lasciare, per fare qualcosa di diverso. La Milano-Sanremo è una corsa speciale, è sempre stata adatta alle mie caratteristiche anche se è molto difficile riuscirci, ma ho un’ultima chance“.

Sagan ama la Milano-Sanremo e ammette: “Ogni anno è una corsa diversa, e anche per questo non sono mai riuscito a vincerla, si decide tutto praticamente negli ultimi cinque chilometri, non si possono correggere eventuali errori fatti in precedenza, è un tutto o niente. Se vinco mi ritiro subito! Forse… Non so, vediamo prima come andrà, poi deciderò“.