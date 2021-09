Miriam Sylla deve fermarsi: il capitano della Nazionale azzurra campione d’Europa si è infortunata al ginocchio destro e sarà costretta a saltare l’avvio della stagione con l’Imoco Volley Conegliano.

La schiacciatrisce azzurra andrà a Siviglia, in Spagna, per effettuare le terapie del caso, poi tornerà in Italia per continuare la riabilitazione in vista del ritorno in campo al fianco delle altre Pantere.

OMNISPORT | 23-09-2021 18:00