Mondiali di Ciclismo, delusione nella crono per Ganna. Vince Foss

18-09-2022 09:11

Nessuna medaglia per Filippo Ganna, il grande deluso della prova a cronometro del Mondiale di ciclismo di Wollongong, in Australia.

L’azzurro campione in carica ha provato a confermarsi per la terza volta: nulla da fare per il piemontese che alla fine non vince nemmeno una medaglia e chiude settimo. Vittoria a sorpresa, la prima per un norvegese, per Tobias Foss in 40’02″78.

Il nuovo campiore iridato, a caldo, ha detto: “È un sogno e faccio fatica a crederci. È davvero incredibile. Le mie gambe erano veramente buone. Vengo dal Canada ed ero fiducioso della mia forma. Cercherò di godermi questo risultato, ma devo ancora realizzare. Dopo aver tagliato il traguardo ero fiducioso, ma ovviamente non era ancora finita. Ho dato tutto quello che avevo fino alla fine ed ero soddisfatto della mia prova, ma c’erano altri ragazzi che dovevano ancora arrivare”.

Secondo lo svizzero Stefan Kung a soli 3″ da Foss. Terza piazza, come nell’ultima edizione per Remco Evenepoel. Il vincitore della Vuelta termina la sua prova n in 40’11″94. Per il norvegese è la prima importante vittoria della carriera: fino a oggi aveva solo vinto tre titoli nazionali.

Nulla da fare per l’azzurro che al termine della gara non si è nemmeno fermato ai microfoni Rai per commentare la prestazione e una stagione, post olimpica fatta di prestazioni al di sotto delle sue chances.