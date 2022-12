Mondiali di nuoto, i risultati della seconda giornata. Bene Martinenghi

14-12-2022 12:13

In quattro staccano il pass per le finali di giovedì 15 dicembre. Alessandro Miressi e Thomas Ceccon nei 100 stile libero.

Il primatista italiano Alessandro Miressi con il quarto tempo di 45″74 e Thomas Ceccon con il sesto di 46″13 che rappresenta il suo primato personale. “C’ho messo un po’ a carburare, poi mi sono sciolto ed è venuto fuori un ottimo crono. In finale si può anche migliorare e poi vedremo”, spiega Miressi.

“Ho nuotato il personale e sono soddisfatto. In batteria non ho spinto al massimo, avevo margine ed in semifinale sono andato bene. In finale ci divertiremo”, afferma Ceccon.

Nei 100 rana ci saranno ben due italiani: Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo. Nicolò Martinenghi con il miglior tempo delle semifinali di 56″01, davanti allo statunitense Nic Fink (56″25) e Simone Cerasuolo con il quinto di 56″71 che si ferma a cinque centesimi dal record personale. “In acqua stavo veramente bene. Nonostante qualche piccolo errore, soprattutto in partenza che in finale dovrò evitare. Sarà una finale tosta perché siamo tutti sullo stesso livello”, racconta Martinenghi.

Si ferma, invece, Benedetta Pilato che nelle semifinali dei 100 rana non va oltre il quindicesimo posto in 1’05″46.

Così gli italiani nelle semifinali e FINALI della 2^ giornata

Mercoledì 14 dicembre

4×50 mista mixed – FINALE

1. USA 1’13″15 RM

(Ryan Murphy, Nik Fink, Kate Douglass, Torri Huske)

2. Italia 1’36″01 RE

(Lorenzo Mora, Nicolò Martinenghi, Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli)

3. Canada 1’36″93

800 Stile libero fem – FINALE

1. Lani Pallister (AUS) 8’04″07

2. Erika Fairweather (NZL) 8’10″41

3. Miyu Namba (JPN) 8’12″98

100 Stile libero fem – SEMIFINALE

1. Emma McKeon (AUS) 51″28

100 Stile libero mas – SEMIFINALE

1 Jordan Crooks (CAY) 45″55

4. Alessandro Miressi 45″74

6. Thomas Ceccon 46″13 pp

100 dorso fem – FINALE

1. Kaylee McKeown (AUS) 55″49

2. Mollie O’Callaghan (AUS) 55″62

3. Claire Curzan (USA) 55″74

100 dorso mas – FINALE

1. Ryan Murphy (USA) 48″50 Record Campionati

2. Lorenzo Mora (ITA) 49″‘4 RI

3. Isacc Alan Cooper (AUS) 49″52

100 rana fem – SEMIFINALE

1. Lilly King (USA) 1’03″33

15. Benedetta Pilato 1’05″46 eliminata

100 rana mas – SEMIFINALE

1. Nicolò Martinenghi (ITA) 56″01

5. Simone Cerasuolo (ITA) 56″71

50 farfalla fem – FINALE

1. Torri Huske (JPN) 24″64

1. Margaret Macneil (CAN) 24″64

3. Yufei Zhang (CHN) 24″71

50 farfalla mas – FINALE

1. Nicholas Santos (BRA) 21″78 Record Campionati

2.Noe Ponti (SUI) 21″96

3. Szebasztian Szabo (HUN) 21″98

4×200 stile libero fem – FINALE

1. Australia 7’30″87 RM

2. Canada 7’34″47

3. USA 7’34″70