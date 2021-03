Mondiali juniores di Bansko, Franzoni argento nel gigante

Dopo l’oro nel superG di ieri, Giovanni Franzoni va ancora a medaglia nel gigante maschile dei Mondiali juniores di Bansko, in Bulgaria, vincendo l’argento a 72 centesimi dall’austriaco Lukas Feuerstein, sul quale ieri era riuscito ad avere la meglio per 4 centesimi. Il bronzo, a 89 centesimi dal vincitore, è andato al norvegese Kaspar Kindem. Franzoni, 19enne talento bresciano di Manerba del Garda che ha partecipato anche ai recenti mondiali seniores di Cortina d’Ampezzo, è il primo azzurro a vincere una medaglia sia in superG sia in gigante nella stessa edizione dei Mondiali juniores.

OMNISPORT | 04-03-2021 13:34