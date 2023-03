Mondiali pattinaggio di figura: Conti-Maccii terzi nello short program

Prima posizione per i nipponici Riku Miura-Ryuichi Kihara. Domani il programma libero.

22-03-2023 10:23

Sara Conti e Niccolò Maccii (campioni europei in carica) partono con un terzo posto ai Mondiali di pattinaggio artistico iniziati oggi a Saitama (Giappone). La coppia azzurra nello short program ha ottenuto il punteggio più alto della carriera: per loro 73.24 punti (40.47, 32.77).

Primo posto per la coppia nipponica Riku Miura-Ryuichi Kihara che ha oltrepassato gli 80 punti (80.72, nuovo personal best). Distacco importante per la coppia statunitense Alexa Knierim-Brendon Frazier, penalizzata per la caduta del cavaliere nel triplo toeloop in parallelo: per loro il punteggio si è fermato a 74.64 (41.06, 34.58).

Nel programma libero, domani a partire dalle 3, la coppia Sara Conti e Niccolò Maccii dovrà difendere la sua posizione dall’attacco al podio dei canadesi Deanna Stellato-Dudek e Maxime Deschamps (72.81) e di quella degli statunitensi Emily Chan e Spencer Akira Howe (70.23)