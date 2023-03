Mondiali pattinaggio di figura: Sakamoto prima dopo lo short program

Accede al programma libero anche l’italiana Lara Naki Gutmann

22-03-2023 13:33

Kaori Sakamoto, sulle musiche di Janet Jackson, conquista la prima posizione dopo lo short program ai Mondiali 2023 in corso a Saitama (Giappone). Un risultato non scontato per la giapponese dopo una stagione altalenante. Ma oggi ha convinto e ha conquistato 79.24 punti (42.81, 36.43), staccando nettamente le avversarie. Alle sue spalle molto allineate le altre atlete: la sudcoreana Heein Lee con 73.62 punti (39.51, 34.11), l’altra giapponese Mai Mihara con 73.46 (39.08, 34.38) e la statunitense Isabeu Levito con 73.03 punti (39.10, 33.93).

L’italiana Lara Naki Gutmann è riuscita a passare il taglio, finendo in 23esima posizione con il punteggio di 55.22 (28.31, 26.91).

Il programma libero è in programma venerdì a partire dalle 9.20.