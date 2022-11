A San Martino in Rio, paesino di ottomila abitanti in provincia di Reggio, sono solo Simone e Lele: due amici con cui condividere serate in compagnia tra operai, contadini e gente del popolo – quando gli impegni lo permettono – e respirare aria di casa. Simone è Simone Adani, fratello di Lele, l’uomo del giorno in Rai per le sue telecronache enfatiche che entrano nel cuore di tanti appassionati e che irritano i “puristi”, abituati a racconti più asettici e meno urlati. E’ lì, dove sono cresciuti, che si rifugiano per vivere la loro dimensione più vera i due fratelli Adani. Nati e cresciuti col calcio, primi passi insieme, le giovanili del Bologna per uno, quelle del Modena per l’altro prima che lo sliding doors della vita ne dividesse i destini ma non quel filo invisibile e indistruttibile che li lega da sempre.

Simone Adani è stato ds della Lavagnese, squadra dilettantistica, per sette anni prima del divorzio del luglio 2021 ed è lui a raccontare il Lele “privato”.

Si aspettava che suo fratello diventasse così popolare?

“Assolutamente sì, ora che può raggiungere milioni e milioni di italiani tutti stanno imparando a conoscerlo: tanti tifosi si rivedono in lui, nella passione che incarna. Le critiche le leggo anche io ma fanno parte del gioco, sono magari anche invidiosi a parlare. So che a Lele non importa niente, non gli danno fastidio queste polemiche”.