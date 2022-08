Mondiali U20 di Atletica: Furlani in finale

02-08-2022 09:48

Sono iniziati ieri, 1 agosto, i Mondiali U20 di Calì.

Mattia Furlani con il primo salto centra la qualificazione alla finale del salto in lungo, in programma nella serata italiana di oggi (alle 23.15): 7,85 la misura del campione d’Europa under 18 che in Colombia sfida atleti di due anni più grandi, nella categoria superiore.

La sorpresa però è statoil 10.25 (+0.2) di Alessio Faggin nei 100 metri, primato personale migliorato di quasi due decimi (aveva 10.44), primo posto nella sua batteria e disco verde per la semifinale di domani, con il secondo crono italiano U20 di sempre al pari di Pavoni e Melluzzo, a un solo decimo dal record di Filippo Tortu (10.15). Avanza in finale Agnese Carcano nei 3000 siepi (10:37.08), promossa in semifinale Martina Canazza negli 800 con 2:08.69. Nella sessione pomeridiana (la serata italiana) missione compiuta anche per Benedetta Benedetti che agguanta la finale nel disco con 50,22 dopo due nulli.