Mondiali U20: la Francia perde dalla Corea del Sud. Oggi in campo l'Argentina

I risultati di ieri ed il programma odierno

23-05-2023 08:42

Nella giornata di ieri, i vicecampioni sudamericani dell’Ecuador risolvono la pratica dell’Iraq con uno secco 4-0. La Celeste allenata da Broli dilaga nella ripresa, con il genoano Maturro autore del definitivo poker nel recupero per 4-0. Come da pronostico, i sudamericano raggiungono l’Inghilterra in testa al gruppo E. Nell’altra sfida serane, 2-1 del Gambia sull’Honduras, causato da grossolani errori ed un intervento decisivo del Var nell’ultimo minuto di gioco. Africani in testa al gruppo F come la Corea del Sud, che ha battuto la Francia per 2-1. L’altra sfida del pomeriggio argentino tra Inghilterra e Tunisia è terminata 1-0 per i britannici.

Oggi in programma altri quattro match, con l’avvio della seconda giornata di gare. Alle 20.00 sarà la volta di Stati Uniti-Figi (Gruppo B) e di Uzbekistan-Nuova Zelanda (Gruppo A). Ecuador-Slovacchia (Girone B) ed Argentina-Guatemala (Gruppo A) si disputeranno alle 23.00.