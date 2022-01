Morant spazza via Durant: Bulls in volo

04-01-2022 07:47

Notte piena di partite e di risultati a sorpresa in NBA.

A cominciare dal pesante ko, il terzo consecutivo, subito dai Nets, in casa contro i sempre più sorprendenti Grizzlies, al quinto successo di fila. Trascinata da un Ja Morant da 36 punti, 8 assist e 6 rimbalzi, Memphis ammazza il match in avvio del terzo periodo con un parziale di 40-26 che annulla i 26 punti di Kevin Durant.

Chicago ringrazia e consolida il proprio primato ad Est con l’ottavo successo consecutivo, 25° in stagione. Contro i Magic però il successo è sofferto per la rimonta finale di Orlando: 29 punti per DeMar DeRozan, 27 per Zach LaVine e doppia doppia da 17 e 13 rimbalzi per Nikola Vucevic.

Male anche i Bucks che si fermano dopo sei vittorie, sorpresi dalla cenerentola Detroit, trascinata da un Cade Cunningham da 19 punti e 7 assist, nuovo career high.

I campioni in carica pagano il black out del secondo tempo (appena 42 punti realizzati) e la pessima prestazione di Middleton (10 punti). Non bastano i 29 punti di Jrue Holiday e i 31 con 10 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo.

Quarta vittoria di fila per i Sixers, guidati dal solito Embiid: terza tripla doppia per il camerunese con 31 punti, 15 rimbalzi e 10 assist, ben coadiuvato da Furkan Korkmaz (24). I Rockets si arrendono alla distanza pagando le assenze di Kevin Porter Jr. e Christian Wood, sospesi per una partita dopo l’insubordinazione di due giorni fa.

I risultati della notte:

Washington Wizards-Charlotte Hornets 124-121

Philadelphia 76ers-Houston Rockets 133-113

Brooklyn Nets-Memphi Grizzlies 104-118

New Orleans Pelicans-Utah Jazz 104-115

Milwaukee Bucks-Detroit Pistons 106-115

Chicago Bulls-Orlando Magic 102-98

Dallas Mavericks-Denver Nuggets 103-89

Golden State Warriors-Miami Heat 115-108

Portland Trail Blazers-Atlanta Hawks 136-131

Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves 104-122

