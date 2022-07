Morto Franco Casalini, coach dell'Olimpia Milano anni ottanta

28-07-2022 19:54

E’ morto improvvisamente a 70 anni Franco Casalini, allenatore della grande Olimpia Milano degli anni ottanta. È stato trovato privo di vita nella sua abitazione e le cause del decesso sono ancora ignote.

Nato il giorno di Capodanno del 1952 a Milano, Casalini incominciò ad allenare giovanissimo nel 1971 la Social Osa, storica squadra milanese che fa riferimento all’oratorio dei Salesiani. Dopo aver vinto con la squadra Allievi il torneo Città di Sesto, l’anno successivo venne chiamato dall’Olimpia, con cui rimarrà per 18 anni.

Dapprima vinse quattro scudetti con le giovanili tra Cadetti e Juniores, poi nel 1977 diventò vice di Dan Peterson in prima squadra. Quando il coach statunitense lasciò la panchina dieci anni dopo, venne promosso capoallenatore e in tre anni mise in bacheca una Coppa Intercontinentale (1987), una Coppa del Campioni, l’attuale Eurolega (1988) e uno scudetto (1989).

Dopo essere stato sostituito in panchina dal suo giocatore Mike D’Antoni, nel 1991 passò a Forlì rimanendovi solo undici giornate, quindi approdò alla Virtus Roma arrivando in finale in Coppa Korac nel 1994. Sostituito, cominciò la carriera di scout per la Fortitudo Bologna e poi di nuovo per Milano, dove si sedette in panchina alla fine della stagione 1997-1998 arrivando in finale di Coppa Saporta.

L’ultima sua esperienza da coach fu quella agli elvetici del Sav Vacallo, con cui vinse due Coppe di Svizzera nel 1999 e 2000. Nel frattempo però aveva portato avanti la carriera di commentatore tv, prima a Tele+ e poi a Sky, e divenne voce tecnica molto apprezzata del basket. Nel 2011 è anche diventato direttore dei contenuti del sito Euroleague.tv.