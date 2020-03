Moto3, Suzuki in pole in Qatar

Tatsuki Suzuki partirà in pole position nel Gran Premio del Qatar di Moto3. Sul circuito di Losail, orfano della MotoGp, il giapponese ferma il cronometro sul 2.04:815, precedendo Raul Fernandez (Red Bull KTM) di soli 8 millesimi e Albert Arenas (Aspar Team) per poco più di un decimo.

Il migliore degli italiani è Andrea Migno (Sky Racing Team VR46) col settimo tempo a tre decimi. Tra gli altri italiani, decima posizione per Tony Arbolino, sedicesima per Celestino Vietti e diciottesima per Romano Fenati.

Tutti i tempi della Q2:

1 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 238.9 2'04.815

2 25 Raul FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KTM 236.8 2'04.823 0.008 / 0.008

3 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Gaviota KTM 238.9 2'04.925 0.110 / 0.102

4 40 Darryn BINDER RSA CIP Green Power KTM 242.1 2'05.026 0.211 / 0.101

5 79 Ai OGURA JPN Honda Team Asia Honda 236.3 2'05.065 0.250 / 0.039

6 5 Jaume MASIA SPA Leopard Racing Honda 245.4 2'05.086 0.271 / 0.021

7 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 243.7 2'05.129 0.314 / 0.043

8 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM 237.8 2'05.176 0.361 / 0.047

9 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 241.0 2'05.242 0.427 / 0.066

10 14 Tony ARBOLINO ITA Rivacold Snipers Team Honda 241.6 2'05.327 0.512 / 0.085

11 52 Jeremy ALCOBA SPA Kömmerling Gresini Moto3 Honda 236.8 2'05.343 0.528 / 0.016

12 27 Kaito TOBA JPN Red Bull KTM Ajo KTM 237.3 2'05.421 0.606 / 0.078

13 2 Gabriel RODRIGO ARG Kömmerling Gresini Moto3 Honda 237.8 2'05.512 0.697 / 0.091

14 11 Sergio GARCIA SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 241.0 2'05.586 0.771 / 0.074

15 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 238.4 2'05.843 1.028 / 0.257

16 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KTM 242.6 2'05.906 1.091 / 0.063

17 99 Carlos TATAY SPA Reale Avintia Racing KTM 238.4 2'06.003 1.188 / 0.097

18 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 232.2 2'06.165 1.350 / 0.162

SPORTAL.IT | 07-03-2020 16:22