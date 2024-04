Moto3, GP di Spagna diretta live Jerez

Pre Gara

Tutto pronto per questa domenica di Moto a Jerez, Gran Premio di Spagna: si inizia con le Moto 3, semaforo verde alle 11.00

Pole position per Alonso, vero dominatore delle prove e, visto i tempi, favoritissimo in questa gara; alle sue spalle Munoz e Veijer, primo italiano Carraro, decimo.

Solo quattordicesimo Rossi con la sua KTM, diciottesimo Holgado in queste prove caratterizzate dalla pioggia.

Warm up in corso, tutto pronto per la partenza.

GIRO 3. Veijer riprende Munoz e lo supera, groppone ora in testa

GIRO 5. Nonostante il piede rotto, Holgado in nona posizione, all'attacco di Nepa e Carraro.

GIRO 6. Suzuki ai box, problema allo sterzo per lui.

GIRO 7. Non sta ricucendo Alonso dalla vetta, recuperando posizioni (ora ventiduesimo) ma non secondi.

GIRO 8. Veijer continua in testa, seguito da Ortola e Munoz: i primi tre non riescono peró a staccare gli inseguitori.

GIRO 10. Alonso con gli stessi ritmi dei primi, ma non migliori: il colombiano non sta riuscendo a ripetere le prestazioni delle qualifiche.

GIRO 11. Sorpasso di Munoz a Ortola, lotta per il secondo posto con Veijer in controllo.

GIRO 12. Lotta a quattro per il podio, Munoz secondo sta tenendo un ottimo ritmo, mettendo ora pressione a Veijer.

GIRO 14. Holgado riesce a strappare la settima posizione, ora ha spazio per rincorrere i primi sei.

GIRO 15. Alonso in dodicesima posizione: per lui ora difficile raggiungere il gruppo successivo, troppo distante con solo cinque giri da percorrere.

GIRO 16. Continua la corsa in vetta per Veijer, che sta girando fortissimo: alle sue spalle Ortola, superato da Munoz, in difficoltá.

GIRO 17. Munoz riprende Veijer, ora lotta a tre per la vittoria: staccato Yamanaka.

GIRO 18. Ortola si stacca leggermente dai primi due, lo spagnolo ha comunque tutte le possibilità per lottare per la prima posizione.

Caduta nell'ultimo giro per Esteban, che lascia andare un ottimo quinto posto.

La Moto3 torna in pista per il GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2024. La classifica piloti è attualmente così composta:

Danny Holgado (65 pt.) David Alonso (63 pt.) Joel Kelso (28 pt.) Ivan Ortola (23 pt.) Tatsu Suzuki (22 pt.)

Un incontenibile Alonso ha conquistato la sua seconda pole position in Moto3, davanti a Munoz e Veijer. Il colombiano resta il pilota da battere in gara a Jerez e se riuscirà a vincere può prendersi la testa della classifica mondiale, approfittando dell’incidente di Holgado, attuale leader, che l’ha lasciato senza tempo cronometrato in 18° posizione. Le speranze italiane sono affidate a Nicola Carraro (team MTA) decimo davanti a Stefano Nepa, Riccardo Rossi quattordicesimo davanti a Fabio Farioli. Bertelle e Lunetta sono rimasti fuori dalla Q2 e partiranno più indietro.

Il Gran Premio di Spagna si corre sul Circuito di Jerez de la Frontera. Sono previsti 19 giri. Partenza in programma per le 11.00 di domenica 28 aprile 2024. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: