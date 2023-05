MotoGP, infortunio al pollice per Marini

Il pilota Ducati Mooney VR46 ha annunciato di essersi fratturato il primo dito della mano destra. Al Mugello ci sarà.

23-05-2023 19:52

La pausa del Motomondiale è ancora lunga. La prossima gara sarà l’attesissimo Gran Premio d’Italia in programma l’11 giugno sul circuito del Mugello. In queste settimane sono diversi i piloti che stanno facendo i conti con diversi problemi fisici. D’altronde nell’ultima gara di Le Mans ci sono stati due incidenti molto pericolosi: quello fra Pecco Bagnaia e Maverick Viñales e quello fra Luca Marini e Alex Marquez.

Se il campione del mondo in carica e attuale leader della classifica Bagnaia ha già annunciato di aver subito una frattura all’astragalo, adesso è arrivato un problema per Marini, pilota Ducati del team Mooney VR46. Lo stesso Luca ha comunicato la frattura del pollice destro con un post sul proprio profilo Instagram, con tanto di foto con la sua mano fasciata.

Queste le sue parole: “Ciao a tutti! Dopo la caduta di Le Mans sono stato al Centro Medico del circuito a fare le lastre e sembrava non ci fosse niente di rotto. Tornato a casa mi faceva molto male il pollice destro e la mano era molto gonfia. Così ho fatto un’ulteriore TAC ed è risultata una frattura al pollice con distaccamento dell’osso. Mi sto continuando ad allenare per arrivare al Mugello più in forma possibile. Ci vediamo lì”.

Marini non vuole affatto mancare nel prossimo appuntamento del Mugello, ma così come Bagnaia si presenterà alla prima gara di casa dell’anno con un importante problema fisico. nell’inizio di questo campionato sono già sei i piloti che hanno saltato almeno una gara per infortunio: Pol Espargaró, Enea Bastianini, Miguel Oliveira, Joan Mir, Raul Fernandez e anche Marc Marquez.