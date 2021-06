MXGP, Gp Gran Bretagna: Cairoli trionfa in gara 1

Tony Cairoli è tornato.

Nel Gp di Gran Bretagna, seconda prova del Mondiale 2021 di MXGP, il fuoriclasse siciliano nove volte campione del mondo ha conquistato il successo in gara 1, riscattando così il ritiro nel Gp di Russia che aveva aperto la stagione.

Il pilota della Ktm ha dominato la corsa fin dai primi giri, imponendo un ritmo rivelatosi ben presto insostenibile per i rivali.

Al secondo e al terzo posto altre due Ktm, quella di Jorge Prado, distanziato di 7″922, e quella dell’olandese Jeffrey Herlings.

Quarta piazza per il campione del mondo in carica Tim Gajser, vincitore in Russia e ancora al comando della classifica con 68 punti.

Per quanto riguarda gli altri italiani, nono Alessandro Lupino, 22° Ivo Monticelli.

OMNISPORT | 27-06-2021 15:42