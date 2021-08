Nainggolan torna in Belgio: ufficiale il trasferimento all'Anversa

Dal rifiuto alla firma: Radja Nainggolan torna in patria, in Belgio, dopo una vita sostanzialmente trascorsa in Italia. Negli scorsi minuti il Royal Antwerp, l’Anversa, ha ufficializzato il suo ingaggio sui canali social. “Radja is RED!”

Il centrocampista belga si era liberato dall’Inter negli scorsi giorni, mettendo fine alla sua esperienza italiana iniziata nel 2004 con il trasferimento dal Beerschot al Piacenza, che lo ha poi lanciato, tanto da attirare diversi club, interessati al giocatore.

Al Cagliari è riuscito a sfondare, alla Roma ha raggiunto l’apice della sua carriera, almeno in termini di prestazioni: sempre alte, come rendimento, e incisive. Se Radja Nainggolan è quel è che è lo deve anche e soprattutto al club giallorosso.

Poi, nel 2018, il trasferimento all’Inter, con cui nella scorsa stagione vincerà lo Scudetto seguendo le direttive di Antonio Conte, tra molti alti e bassi: torna in Belgio, dove a 33 anni proseguirà una carriera che gli ha dato parecchie soddisfazione e qualche rimpianto.

OMNISPORT | 14-08-2021 18:02