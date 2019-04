Nainggolan: "Un anno disgraziato"

Radja Nainggolan, a segno contro la Juventus, a Sky è tornato a parlare della sua prima complicata stagione all'Inter: "Quest'anno è stato l'anno della disgrazia, tanti infortuni, spero di finire bene la stagione e stare meglio l'anno prossimo. Ci sono momenti in cui i giocatori vengono esaltati e altri in cui sono massacrati, bisogna convivere con questi momenti, fa parte del nostro lavoro e bisogna accettarlo. Ora pensiamo a chiudere al meglio il campionato, dipende tutto da noi, bisogna vincere per tenere tutti dietro".

"Spero solo di non avere altri infortuni l'anno prossimo. Penso che questa squadra abbia tanti giocatori importanti, spero che l'anno prossimo con maggiore esperienza faremo una stagione al massimo".

SPORTAL.IT | 28-04-2019 11:09