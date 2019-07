Napoli, bufera Auriemma: lite social col suocero di Insigne

Clamorosa lite social tra Raffaele Auriemma e Mario Darone, papà di Genny, la bella moglie di Lorenzo Insigne. Il giornalista e il suocero dell’attaccante del Napoli e della nazionale italiana si sono scambiati invettive a proposito del futuro di Lorenzo.

Il casus belli – A scatenare la rabbia del suocero di Insigne è stato un articolo riportato su un sito sportivo napoletano, www.tuttonapoli.net, e condiviso attraverso il proprio account da Mario Darone: “Auriemma: Insigne ha chiesto di cambiare aria, il Napoli vuole 80mln. Con la sua cessione ok a Lozano“. Il suocero di Insigne ha anche commentato: “Auriemma fatti valere a Tiki taka non mi rappresenti come napoletano”.

La replica – La discussione si è infiammata quando proprio Auriemma ha replicato alle considerazioni di alcuni tifosi: “Dio mio quanta ignoranza…Capre!!!!! La verità non vi piace, volete essere presi per fessi. CAPRE!!!!!!!”.

La controreplica – Il suocero di Insigne è intervenuto nella discussione: “Ma quale verità vuoi parlare mi sembra che vuoi anche minacciare tu sai la verità”. E ancora: “Io penso che puoi parlare delle Universiadi che si terranno a Napoli invece di parlare di Lorenzo se non in bene, però tu vuoi dare notizie che non esistono. Buona serata e sorridi perché la vita è bella”. Lo scambio è poi proseguito con altre considerazioni – “Mario, non può parlare” – prima di stemperarsi. Insomma, il futuro di Insigne fa discutere (e animatamente) anche e soprattutto sul web.

SPORTEVAI | 01-07-2019 12:59