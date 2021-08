Napoli, due cessioni per finanziare il mercato

Tutto bloccato in casa Napoli, e a 6 giorni dalla fine del mercato serviranno davvero dei miracoli per veder concretizzata qualche trattativa. Tutto ruota intorno alla necessità dei partenopei di fare cassa attraverso delle cessioni per poter investire in entrata.

Attualmente, i principali indiziati per lasciare Napoli sono 2. Il primo è il greco Manolas, richiesto dall’Olympiacos, per cui De Laurentiis chiede 15 milioni. Si tratta, coi greci che vorrebbero la possibilità di un pagamento dilazionato. L’altro giocatore sul mercato è Ounas, cercato dal Marsiglia ma anche qui con una valutazione importante. De Laurentiis spara alto e chiede ben 14 milioni, ma ad oggi il Marsiglia non vorrebbe spender così tanto.

Se andassero in porto queste due cessioni, il Napoli punterebbe forte su Zaydou Youssouf, 22 anni, mediano del Saint Etienne. Altri nomi forti sono Sander Berge, dello Sheffield United, e Amrabat della Fiorentina, sul quale, però, c’è anche l’Atalanta. Per Youssouf il problema come sempre è la formula: Giuntoli punta ad un prestito oneroso con diritto di riscatto, mentre i francesi chiedono l’obbligo.

OMNISPORT | 25-08-2021 19:12