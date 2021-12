Napoli, Spalletti: "Perso una brutta partita, Mertens scelta tecnica"

22-12-2021 23:35

Al termine dell’incredibile sconfitta contro lo Spezia per 0-1, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Il presidente è venuto a fare gli auguri e il brindisi con la squadra negli spogliatoi, nessun colloquio. Abbiamo perso una brutta partita, l’abbiamo condotta a lunghi tratti, non siamo stati così bravi a chiudere le azioni che abbiamo creato. Abbiamo avuto palle nitide non sfruttate, non siamo stati bravi sulla trequarti a fare giocate e creare spazi.

Non siamo riusciti a superare il muro dello Spezia, ci siamo innervositi nel secondo tempo e con il passare dei minuti non siamo riusciti ad aggiustare le cose. Nella chiusura dell’azione è mancata voglia e freddezza sia nel primo che nel secondo tempo. Dovevamo fare senza dubbio meglio, bastava spingerla dentro davvero con uno sforzo minimo ma non ci siamo riusciti. Tanti cross non chiusi, nessuno arrivava da dietro. Non abbiamo mai trovato l’uomo libero”.

Tanti tifosi stanno criticando Spalletti per aver sostituito Mertens: “E’ stata una scelta tecnica, per mettere uno che avesse più peso, senza andare a creare poi più spazio per le ripartenze. Mertens lo potevo anche tenere, ma la squadra stava facendo bene con questo schieramento. Mancava ovviamente uno come Osimhen, quindi la palla sempre veloce e rasoterra, Petagna ci dava un’alternativa. Ci è mancata la zampata e un po’ di fortuna sull’unico episodio favorevole per gli avversari. Ci dobbiamo guardare sia dietro che avanti”.

