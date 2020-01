Napoli, tifosi in delirio: una vittoria con molte dediche

La cura Gattuso finalmente sembra cominciare a dare i suoi frutti. Dopo il successo in Coppa Italia contro la Lazio, il Napoli trova la vittoria anche nella sentitissima partita contro la Juventus. Il ritorno di Sarri al San Paolo è fortunato per gli azzurri che conquistano tre punti al termine di una prestazione convincente.

La gioia

Per i tifosi del Napoli, la gara con la Juventus assume sempre un valore particolare e quella di stasera ne aveva anche di più vista la presenza sul versante opposto dei traditori Sarri e Higuain. Ma per i tifosi è soprattutto il momento della gioia, dopo una serie di prestazioni e risultati sconfortanti il Napoli ha dato finalmente una soddisfazione al suo pubblico “Sto ancora godendo come un riccio di mare”, scrive un tifo. Mentre c’è chi si lascia andare anche alle lacrime.

Risalire la china

E ora per gli azzurri l’obiettivo è quello di risalire la classifica provando ad allontanarsi dai bassifondi: “I 24 punti di differenza non si sono visti in campo – scrive un tifoso – testa bassa e pedalare”. La tifoseria partenopea apprezza soprattutto la voglia messa in campo dalla squadra di Gattuso: “Finalmente un pari che suda la maglia in campo. Era ora. Un saluto particolare a Maurizio e Gonzalo”. E c’è chi già avverte la squadra: “Ora se non fanno una prestazione così contro le altre vanno sputati in faccia”.

Mercato e campioni ritrovati

Andando agli aspetti di campo, sono molti i tifosi che hanno apprezzato la gara di Demme. Anche contro la Lazio, l’ex Lipsia era stato tra i migliori e stasera ne ha dato la conferma. “Di certo non è un giocatore che brilla, ma è riuscito a dare equilibrio alla squadra”, sottolinea un fan su Twitter. Ma soprattutto sembra scoppiata la pace tra la tifoseria azzurra e Lorenzo Insigne. Non solo il gol, ma una prestazione superba per il numero 24 che si è saputo sacrificare anche in difesa: “Capitano napoletano”.

La gara dell’ex

Il ritorno di Sarri al San Paolo è stato vissuto con sentimenti contrastanti dai tifosi del Napoli. Chi avrebbe voluto un applauso, chi fischi, chi invece propendeva per una totale indifferenza. Ma sia nel corso che durante la partita, sui social i tifosi si sono scatenati sull’argomento. E c’è chi la mette anche sulla poesia: “Nel nostro tempio non hai potuto gioire, per 90 minuti hai dovuto patire. Ti abbiamo umiliato, gobbo sconsolato, il tuo tridente non ha funzionato. Ritorna a Venrja, mister Traditore che qui a Napoli per te non c’è più amore”.

SPORTEVAI | 26-01-2020 23:05