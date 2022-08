Nascar: le emozioni di Kimi Raikkonen all'esordio

23-08-2022 13:51

Dopo più di 17 anni di Formula Uno, per Kimi Raikkonen è arrivato anche l’esordio in Nascar.

Proprio il pilota finlandese, ex campione del mondo di F1 nel 2007, ha espresso la propria opinione alla stampa al termine del debutto nella NASCAR Cup Series in occasione del round di domenica a Watkins Glen International. Il finlandese si è distinto nel gruppo per le prime due Stage, una fase che ha preceduto un incidente alla ‘Bus Stop’ dopo un contatto con la Chevy Camaro #27 dell’olandese Loris Hezemans.

“Avevo una buona linea all’ingresso della curva, ma sfortunatamente non ho avuto il tempo di reagire. Al primo impatto sono stato colpito e le ruote non hanno girato”. Le parole a caldo di Raikkonen ai microfoni di ‘NBCSN.

Il #91 del Team Trackhouse Racing, ha concluso dicendo: “È stato molto divertente. Mi sentivo sempre più sicuro di me ed ho affrontato delle belle battaglie. L’auto sembrava avere molta velocità, ma a volte non riesci a concludere la corsa come previsto”.

Quali i prossimi impegni per Kimi? Al momento non ci sono informazioni su un eventuale ritorno di Raikkonen nella NASCAR, categoria che aveva provato anche nel 2011 al Charlotte Motor Speedway in occasione di un evento della Truck e dell’Xfinity Series. L’esperienza nella Cup Series è completamente differente rispetto all’avventura con il Kyle Busch Motorsports, team regolarmente presente nella Truck Series con Toyota.