06-11-2022 09:45

Altra serata spettacolo di Banchero. L’azzurro segna ben 33 punti (nuovo massimo in carriera) nella sfida con Sacramento ma i suoi Magic non posso festeggiare: 126-123 il finale per i Kings che vincono sulla sirena dopo un overtime. Il canestro del successo lo firma Fox praticamente da metà campo.

Anche senza Antetokounmpo, Milwaukee continua a vincere: battuta OKC con un secco 108-94. Grande protagonista Lopez che chiude con 25 punti di fatturato. Il record dei Bucks è immacolato: nove gare disputate, nove vittorie. Sorride anche Brooklyn. Nonostante l’assenza di Irving (sospeso dalla franchigia per il noto post antisemita), i Nets si sbarazzano di Charlotte (98-94). Serata notevole per Durant che mette a referto 27 punti. Tutto facile per Boston: 133-118 ai danni di New York.