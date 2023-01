NBA: Banchero manda al tappeto anche Golden State

08-01-2023 08:04

Ancora Banchero protagonista. L’italoamericano segna 25 punti e permette così ad Orlando di imporsi sul campo dei Golden State Warriors, sempre privi di Curry e Thompson. I Magic si portano a casa la partita con il risultato finale di 115-101. Per Orlando si tratta della 15a vittoria stagionale ((25 le sconfitte).

Bene anche i Los Angeles Lakers che, in volata, battono Sacramento (136-134). Decisivo l’eterno James che firma 37 punti. Brilla anche Doncic. Lo sloveno mette a referto la nona tripla doppia della sua incredibile stagione (34 punti, 10 rimbalzi e 10 assist), contribuendo in maniera importante al successo di Dallas su New Orleans (127-117). Boston si sbarazza di San Antonio (121-116, 34 punti di tatum) mentre Chicago supera Utah (126-118). Ancora una volta, solo panchina per Fontecchio.