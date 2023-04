NBA, Banchero non scioglie i dubbi sul suo futuro

Non è ancora dato sapere se il giocatore di Orlando giocherà o meno con la maglia della Nazionale italiana

05-04-2023 12:37

Paolo Banchero giocherà con la Nazionale italiana di Gianmarco Pozzecco? La domanda circola da mesi nell’ambiente basket e non ha ancora trovato una risposta.

Il giocatore al primo anno in NBA con la maglia di Orlando ha parlato nel podcast “Knuckleheads” sul sito The Player’s Tribune. “È la domanda che mi fanno tutti, ma non ho ancora deciso”.

Poi ha aggiunto: “Le mie origini italiane risalgono al mio bisnonno, io e la mia famiglia non siamo mai stati in Italia e proverò ad andarci in estate. Ai tempi dell’high school ho preso parte a diversi provini con le squadre giovanili USA, ma mi hanno sempre scartato. A quel punto si è fatta avanti l’Italia. Poi ho avuto l’opportunità del passaporto e l’ho colta, loro mi hanno aiutato nelle pratiche. Probabilmente senza il Covid avrei esordito alle Olimpiadi, ma nel frattempo sono successe tante cose e ora tutto è differente”.

Banchero è nato negli USA, a Seattle ma ha origini italiane grazie al padre Mario.

Negli ultimi giorni sull’argomento si era espresso anche Petrucci, numero uno della FIP.

“Non posso dire né sì né no. C’è una speranza ma non sono in grado di promettere nulla”.