NBA, Brooklyn perde ancora, anche senza Nash

02-11-2022 11:59

Il licenziamento dell’allenatore canadese era stato mal digerito dai giocatori newyorkesi. Malumore trapelato in settimana anche dalle parole di Kevin Durant, “Mi piaceva lavorare con Steve e la notizia del suo esonero, che ho appreso dalla televisione al mio risveglio, mi ha letteralmente scioccato”. Proprio lui che, a detta dei rumors, sino alla scorsa stagione era arrivato ai ferri corti proprio con Nash.

Il campo di Barclay Center ha parlato chiaro, nonostante i 32 punti di Durant, la squadra affidata ad interim a coach Jacque Vaughn, crolla sotto i 29 punti di Zach Lavine dei Bulls ed una prova francamente opaca di tutto il collettivo. Nelle altre gare nuova sconfitta degli Orlando Magic contro gli Oklahoma City Thunder e terza sconfitta consecutiva per i campioni in carica Golden State (116-109 contro Miami); infine vittoria di Phoenix per 116-107 su Minnesota.