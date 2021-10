NBA: Carmelo Anthony sale al 9° posto nella classifica marcatori

25-10-2021 10:05

Serata da incorniciare quella di ieri per Carmelo Anthony per tre motivi.

Il primo è che è stato selezionato nella Top 76* dei migliori giocatori della storia della NBA; il secondo motivo è che ieri sera è stato l’eroe dei Lakers con i suoi 28 punti per sconfiggere i Grizzlies. Terzo è che con i suoi punti segnati, ha raggiunto i 27.423 segnati in carriera. Un totale che gli permette di superare Moses Malone, che si era fermato a 27.409 punti, per il 9° posto nella classifica dei migliori marcatori della storia.

“Continuo a dire che è un onore e un privilegio essere in questa lista e superare Moses Malone in termini di ciò che ha portato al basket” ha commentato il sesto uomo dei Lakers. “È difficile trovare le parole. Essere ancora lì e farlo è ciò che mi rende più felice. Sto entrando nella mia diciannovesima stagione e sono in grado di farlo. Sono ancora appassionato di questo sport, e sono ancora appassionato di venire ad allenarmi e migliorare”.

Il prossimo migior marcatore da superare in classifica è Shaquille O’Neal con 28.596 punti, e Melo dovrebbe giocare le restanti 79 partite, tirando con una media 15 punti per passarlo. Sarà molto difficile che avvenga in questa stagione, ma non del tutto impossibile…

OMNISPORT